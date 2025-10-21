október 21., kedd

Orsolya névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aszály

1 órája

Újabb sziget lett a Balatonban a pécsiek kedvenc helyén

Címkék#tó#sziget#média#történelem

El kell adni a pécsieknek a balatoni nyaralóikat? Időről időre felröppen a hír, hogy a Balaton kiszárad, és a közösségi médiát elárasztják a visszahúzódó vízpartokról készült fotók – már új sziget is van.

Bóka Máté Ciprián

A történeti adatok szerint a magyar tenger a történelem során jóval nagyobb vízszint-ingadozásokat is elbírt, mint amit mostanában tapasztalunk –vajon a Balaton kiszáradhat?  

A Balaton kiszáradásának kicsi az esélye, de oda kell figyelni a tó egyensúlyára.
A Balaton kiszárad? A pécsiek elveszítik a kedvelt nyaralóhelyüket? Aligha. Fotó: MTI Varga György

Nagyobb volt a tó és ingadozóbb a vízszint

A Balaton mintegy 10–12 ezer éve alakult ki, és a középkorban is változékony vízállással élt együtt a környezete. A Szegedi Tudományegyetem kutatói Vajda Tamás tanulmánya szerint kimutatták, hogy a 13–15. században több méteres vízszint-változások is előfordultak. A tó egyes korszakokban kisebb tavakra szakadt, máskor pedig jóval nagyobb területet borított el víz. Erről tanúskodik a Balatonfenyvestől és Fonyódtól délre található Nagy-Berek elnevezésű terület, és az, hogy a tótól 20 kilométerre fekvő Somogyvár egy védett terület volt, mivel mocsár vette körül, ezért is épülhetett itt meg a hagyomány szerint Koppány vára.

A 19. század közepén kezdődött a vízszint mesterséges szabályozása: 1863-ban megépült a Sió-csatorna és a siófoki zsilip, ami közel egy méterrel csökkentette a tó szintjét. A cél nem a lecsapolás volt, hanem az árvízveszély csökkentése és a hajózhatóság biztosítása volt. 

Az 1866-os extrém száraz évben a tó vízállása annyira alacsony volt, hogy – Lóczy Lajos geológus megfigyelése szerint – „sivatagszerű jelenségek mutatkoztak a déli part homokterületein; a berkek kiszáradtak, futóhomok sivított végig rajtuk” .

Mindez azt mutatja, hogy a Balaton évszázadokon át képes volt alkalmazkodni szélsőséges vízjárási helyzetekhez, anélkül, hogy eltűnt volna.

A Balaton? Fotó: Lang Róbert 

A Balaton kiszárad most? És mi volt 1942-ben?

Balatonfenyves az egyik kedvelt célpontja a pécsieknek, baranyaiaknak, és éppen itt, a Nagystrandnál készült felvételek mutatták eddig kifejezetten, hogy mennyi víz hiányzik a tóból. Ugyanakkor a Csalogány strandnál már nyáron kialakult egy kisebb sziget az ottani homokpadból – ahogy a balatoniaknak nevezik, turzásból –, miközben a mellette lévő, már meglévő közeli sziget éppen egy húsz évvel ezelőtti alacsony vízállás idején alakult ki. 

@gaborseveneightnine

♬ Original Sound - Unknown

A 20. században is akadtak extrém évek:

  • 1942-ben egyetlen hónap alatt 26 centiméterrel csökkent a vízszint, 
  • 2003-ban pedig mindössze 23 centimétert mértek a siófoki vízmércén. 

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint ezek a szintek is természetes tartományba esnek, és a tó vízháztartása rövid idő alatt helyreállt.

Tévhitek

A vízszintet Sió-zsilip szabályozza, így az ingadozások mögött mesterséges tényezők is vannak, de a zsilipet magas vízállásnál nyitják ki, de ilyen aszályos, száraz időszakban, Balaton alacsony vízállásánál nem engedik le a vizet. A párolgás, de a befolyó vízmennyiség miatt "fogy" a víz. A kutatók szerint a Balaton reziliens, azaz ellenálló tó: képes alkalmazkodni a változásokhoz és új egyensúlyi állapotot kialakítani. A tartós kiszáradástól tehát nem kell tartani.

Mit jelent ez a pécsieknek?

Sok pécsi család rendelkezik nyaralóval a Balaton déli partján, a tó alig kétórányi autóútra fekszik, és generációk óta kedvelt hely. Az ingatlanpiaci szakértők szerint rövid távon nincs ok aggodalomra: a természetes vízszint-ingadozás nem csökkenti jelentősen a nyaralók értékét. 

Hosszabb távon persze érdemes figyelni a part menti szabályozásokra és a klímahatásokra. Sekélyebb déli partszakaszokon előfordulhat, hogy a víz visszahúzódása átmenetileg csökkenti a „vízparti” státuszt, de a legtöbb helyen ez csak szezonális jelenség.

A Balaton már átvészelt aszályokat, árvizeket, szabályozásokat – túlélte mindet, és ma is az ország egyik legértékesebb természeti kincse. A pécsi nyaralótulajdonosoknak tehát nem kell félniük attól, hogy ingatlanjuk értéktelenné válik, a tó hosszú távon is stabil maradhat. Ugyanakkor sokkal inkább az ökológiai egyensúly felbomlása, az algásodás, a mocsarasodás okozta problémák azok, amelyek komoly problémát jelenthetnek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu