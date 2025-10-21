6 órája
Újabb sziget lett a Balatonban a pécsiek kedvenc helyén
El kell adni a pécsieknek a balatoni nyaralóikat? Időről időre felröppen a hír, hogy a Balaton kiszárad, és a közösségi médiát elárasztják a visszahúzódó vízpartokról készült fotók – már új sziget is van.
A történeti adatok szerint a magyar tenger a történelem során jóval nagyobb vízszint-ingadozásokat is elbírt, mint amit mostanában tapasztalunk –vajon a Balaton kiszáradhat?
Nagyobb volt a tó és ingadozóbb a vízszint
A Balaton mintegy 10–12 ezer éve alakult ki, és a középkorban is változékony vízállással élt együtt a környezete. A Szegedi Tudományegyetem kutatói Vajda Tamás tanulmánya szerint kimutatták, hogy a 13–15. században több méteres vízszint-változások is előfordultak. A tó egyes korszakokban kisebb tavakra szakadt, máskor pedig jóval nagyobb területet borított el víz. Erről tanúskodik a Balatonfenyvestől és Fonyódtól délre található Nagy-Berek elnevezésű terület, és az, hogy a tótól 20 kilométerre fekvő Somogyvár egy védett terület volt, mivel mocsár vette körül, ezért is épülhetett itt meg a hagyomány szerint Koppány vára.
A 19. század közepén kezdődött a vízszint mesterséges szabályozása: 1863-ban megépült a Sió-csatorna és a siófoki zsilip, ami közel egy méterrel csökkentette a tó szintjét. A cél nem a lecsapolás volt, hanem az árvízveszély csökkentése és a hajózhatóság biztosítása volt.
Az 1866-os extrém száraz évben a tó vízállása annyira alacsony volt, hogy – Lóczy Lajos geológus megfigyelése szerint – „sivatagszerű jelenségek mutatkoztak a déli part homokterületein; a berkek kiszáradtak, futóhomok sivított végig rajtuk” .
Mindez azt mutatja, hogy a Balaton évszázadokon át képes volt alkalmazkodni szélsőséges vízjárási helyzetekhez, anélkül, hogy eltűnt volna.
A Balaton kiszárad most? És mi volt 1942-ben?
Balatonfenyves az egyik kedvelt célpontja a pécsieknek, baranyaiaknak, és éppen itt, a Nagystrandnál készült felvételek mutatták eddig kifejezetten, hogy mennyi víz hiányzik a tóból. Ugyanakkor a Csalogány strandnál már nyáron kialakult egy kisebb sziget az ottani homokpadból – ahogy a balatoniaknak nevezik, turzásból –, miközben a mellette lévő, már meglévő közeli sziget éppen egy húsz évvel ezelőtti alacsony vízállás idején alakult ki.
A 20. században is akadtak extrém évek:
- 1942-ben egyetlen hónap alatt 26 centiméterrel csökkent a vízszint,
- 2003-ban pedig mindössze 23 centimétert mértek a siófoki vízmércén.
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint ezek a szintek is természetes tartományba esnek, és a tó vízháztartása rövid idő alatt helyreállt.
Tévhitek
A vízszintet Sió-zsilip szabályozza, így az ingadozások mögött mesterséges tényezők is vannak, de a zsilipet magas vízállásnál nyitják ki, de ilyen aszályos, száraz időszakban, Balaton alacsony vízállásánál nem engedik le a vizet. A párolgás, de a befolyó vízmennyiség miatt "fogy" a víz. A kutatók szerint a Balaton reziliens, azaz ellenálló tó: képes alkalmazkodni a változásokhoz és új egyensúlyi állapotot kialakítani. A tartós kiszáradástól tehát nem kell tartani.
Mit jelent ez a pécsieknek?
Sok pécsi család rendelkezik nyaralóval a Balaton déli partján, a tó alig kétórányi autóútra fekszik, és generációk óta kedvelt hely. Az ingatlanpiaci szakértők szerint rövid távon nincs ok aggodalomra: a természetes vízszint-ingadozás nem csökkenti jelentősen a nyaralók értékét.
Hosszabb távon persze érdemes figyelni a part menti szabályozásokra és a klímahatásokra. Sekélyebb déli partszakaszokon előfordulhat, hogy a víz visszahúzódása átmenetileg csökkenti a „vízparti” státuszt, de a legtöbb helyen ez csak szezonális jelenség.
A Balaton már átvészelt aszályokat, árvizeket, szabályozásokat – túlélte mindet, és ma is az ország egyik legértékesebb természeti kincse. A pécsi nyaralótulajdonosoknak tehát nem kell félniük attól, hogy ingatlanjuk értéktelenné válik, a tó hosszú távon is stabil maradhat. Ugyanakkor sokkal inkább az ökológiai egyensúly felbomlása, az algásodás, a mocsarasodás okozta problémák azok, amelyek komoly problémát jelenthetnek.