Újabb sziget lett a Balatonban a pécsiek kedvenc helyén

A történeti adatok szerint a magyar tenger a történelem során jóval nagyobb vízszint-ingadozásokat is elbírt, mint amit mostanában tapasztalunk –vajon a Balaton kiszáradhat?

A Balaton kiszárad? A pécsiek elveszítik a kedvelt nyaralóhelyüket? Aligha. Fotó: MTI Varga György

Nagyobb volt a tó és ingadozóbb a vízszint

A Balaton mintegy 10–12 ezer éve alakult ki, és a középkorban is változékony vízállással élt együtt a környezete. A Szegedi Tudományegyetem kutatói Vajda Tamás tanulmánya szerint kimutatták, hogy a 13–15. században több méteres vízszint-változások is előfordultak. A tó egyes korszakokban kisebb tavakra szakadt, máskor pedig jóval nagyobb területet borított el víz. Erről tanúskodik a Balatonfenyvestől és Fonyódtól délre található Nagy-Berek elnevezésű terület, és az, hogy a tótól 20 kilométerre fekvő Somogyvár egy védett terület volt, mivel mocsár vette körül, ezért is épülhetett itt meg a hagyomány szerint Koppány vára.

A 19. század közepén kezdődött a vízszint mesterséges szabályozása: 1863-ban megépült a Sió-csatorna és a siófoki zsilip, ami közel egy méterrel csökkentette a tó szintjét. A cél nem a lecsapolás volt, hanem az árvízveszély csökkentése és a hajózhatóság biztosítása volt.

Az 1866-os extrém száraz évben a tó vízállása annyira alacsony volt, hogy – Lóczy Lajos geológus megfigyelése szerint – „sivatagszerű jelenségek mutatkoztak a déli part homokterületein; a berkek kiszáradtak, futóhomok sivított végig rajtuk” .

Mindez azt mutatja, hogy a Balaton évszázadokon át képes volt alkalmazkodni szélsőséges vízjárási helyzetekhez, anélkül, hogy eltűnt volna.

A Balaton? Fotó: Lang Róbert

A Balaton kiszárad most? És mi volt 1942-ben?

Balatonfenyves az egyik kedvelt célpontja a pécsieknek, baranyaiaknak, és éppen itt, a Nagystrandnál készült felvételek mutatták eddig kifejezetten, hogy mennyi víz hiányzik a tóból. Ugyanakkor a Csalogány strandnál már nyáron kialakult egy kisebb sziget az ottani homokpadból – ahogy a balatoniaknak nevezik, turzásból –, miközben a mellette lévő, már meglévő közeli sziget éppen egy húsz évvel ezelőtti alacsony vízállás idején alakult ki.

A 20. században is akadtak extrém évek:

1942-ben egyetlen hónap alatt 26 centiméterrel csökkent a vízszint,

2003-ban pedig mindössze 23 centimétert mértek a siófoki vízmércén.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szerint ezek a szintek is természetes tartományba esnek, és a tó vízháztartása rövid idő alatt helyreállt.