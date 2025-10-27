1 órája
Balokány: fiatalok, álmok és pusztulás (FOTÓK!)
Fiatalok voltak, szépek, boldogok. Csak az emlékük és néhány fotó maradt róluk az utókornak. A Balokány fürdő 100 éve egy pezsgő hely volt.
A pécsiek szeretnek nosztalgiával tekinteni a Balokány fürdőre, hiszen meghatározta a város múltját, holott már a hetvenes évek elején is azt írták róla, hogy „közel két évtizede a várospolitika elhanyagolt pontja a strand és környéke”. Igaz, ekkor a felújításokról is szót ejtettek, miután a medence fala bedőlni látszott, mert „a nagymedencéből elfolyt a víz, egyik fala bedőléssel fenyegetett, új vasbeton-köpenyt kellett építeni".
Az a szép rozsdaszínű víz!
Az egészségügyi előírások a kanyarban sem voltak ugyanakkor a mostaniakhoz képest. Akkoriban lazán beleengedték a rozsdával megfestett vizet a Balokány medencéibe. Mint akkor erről beszámolt a Dunántúli Napló, miután a medencéket megjavították, „most már teletölthetik a hőerőmű rozsdaszínű kondenzvízével. Az eredeti elképzelés, hogy a hőerőmű hűtővizével langyosvízű strand lesz a Balokány, nem vált be. Egy-két éven belül olyan szűrőberendezést szerelnek be, mely tisztává varázsolja az üdítő habokat.”
Néhány gyerek majdnem megfulladt, de sebaj!
Egészen elképesztő, hogyan kezelték 60 évvel ezelőtt a gyermekek biztonságát. Az 1967-es újsághírben a Balokányliget kapcsán azt írják a nyitás utáni hetekben, június 22-én, hogy az idei rekord mindössze 1500 vendég, ami messze elmarad az ötezres csúcstól. „Néhány gyereket már ki kellett menteni a mélyvízből, de szerencsére komolyabb baleset eddig nem történt. A büfét és a közeli Tóvendéglőt sem tette még próbára a nyár forgalma".
Szinte elképzelhetetlen ma már az, hogy egy viszonylag semleges szöveg közepére ilyen magától értetődő módon beszúrva jegyezzék meg, hogy a gyerekek kerültek bajba, de az még inkább, hogy ez alig pár hét leforgása alatt valóságban is bekövetkezzen.
Amúgy ekkor még a hőerőmű vizével engedték fel a medencét – ez amúgy annyira nem ördögtől való elképzelés, olyannyira nem, hogy a régóta várt pécsi akvapark vizének melegítéséhez is felhasználhatják, bár ma már valóban csak rendkívül szigorú feltételek mellett, és vélhetően csak hőcserélős rendszerrel. Azaz magát a vizet nem, csak annak hőjét vennék át.
A Balokányban lett volna a stadion...
Érdekesség, hogy már 1963-ban készült olyan rendezési terv, amely szerint az itt létesítendő „korszerű lakótömbök mögött és azoktól keletre alakítják ki a fürdőterületet, ahol fedett uszodát, sport pályákat és egy 15 000 férőhelyes stadiont létesítenek". Mindezt 1975-ig bezárólag.
Elvisz minket a szél... és őket is
A Fortepan gyűjteményeinek köszönhetően bepillantást nyerhetünk abba is, hogy milyen volt az élet 100 évvel ezelőtt, 1924-ben és 1929-ben, valamint a második világháború alatt, 1942-ben a fürdőben.
A témához talán csak kicsit, de mégis kapcsolódik a Kistehén zenekar Elviszi a szél című dala (Noir Désir – Le vent nous portera című számának átirata) az elmúlásról...