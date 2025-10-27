október 27., hétfő

Elviszi a szél

Balokány: fiatalok, álmok és pusztulás (FOTÓK!)

Fiatalok voltak, szépek, boldogok. Csak az emlékük és néhány fotó maradt róluk az utókornak. A Balokány fürdő 100 éve egy pezsgő hely volt.

Bóka Máté Ciprián

A pécsiek szeretnek nosztalgiával tekinteni a Balokány fürdőre, hiszen meghatározta a város múltját, holott már a hetvenes évek elején is azt írták róla, hogy „közel két évtizede a várospolitika elhanyagolt pontja a strand és környéke”. Igaz, ekkor a felújításokról is szót ejtettek, miután a medence fala bedőlni látszott, mert „a nagymedencéből elfolyt a víz, egyik fala bedőléssel fenyegetett, új vasbeton-köpenyt kellett építeni". 

Balokány fürdő a Fortepan képén
1924-ben ilyen fiatalok voltak a Balokány fürdő látogatói, ma már csak az emlékük van. Fortepan / Privát Fotó és Film Archívum-Höfler Tibor gyűjtemény

Az a szép rozsdaszínű víz! 

Az egészségügyi előírások a kanyarban sem voltak ugyanakkor a mostaniakhoz képest. Akkoriban lazán beleengedték a rozsdával megfestett vizet a Balokány medencéibe. Mint akkor erről beszámolt a Dunántúli Napló, miután a medencéket megjavították, „most már teletölthetik a hőerőmű rozsdaszínű kondenzvízével. Az eredeti elképzelés, hogy a hőerőmű hűtővizével langyosvízű strand lesz a Balokány, nem vált be. Egy-két éven belül olyan szűrőberendezést szerelnek be, mely tisztává varázsolja az üdítő habokat.” 

Néhány gyerek majdnem megfulladt, de sebaj!

Egészen elképesztő, hogyan kezelték 60 évvel ezelőtt a gyermekek biztonságát. Az 1967-es újsághírben a Balokányliget kapcsán azt írják a nyitás utáni hetekben, június 22-én, hogy az idei rekord mindössze 1500 vendég, ami messze elmarad az ötezres csúcstól. „Néhány gyereket már ki kellett menteni a mélyvízből, de szerencsére komolyabb baleset eddig nem történt. A büfét és a közeli Tóvendéglőt sem tette még próbára a nyár forgalma". 

Szinte elképzelhetetlen ma már az, hogy egy viszonylag semleges szöveg közepére ilyen magától értetődő módon beszúrva jegyezzék meg, hogy a gyerekek kerültek bajba, de az még inkább, hogy ez alig pár hét leforgása alatt valóságban is bekövetkezzen. 

Amúgy ekkor még a hőerőmű vizével engedték fel a medencét – ez amúgy annyira nem ördögtől való elképzelés, olyannyira nem, hogy a régóta várt pécsi akvapark vizének melegítéséhez is felhasználhatják, bár ma már valóban csak rendkívül szigorú feltételek mellett, és vélhetően csak hőcserélős rendszerrel. Azaz magát a vizet nem, csak annak hőjét vennék át. 

A Balokányban lett volna a stadion...

Érdekesség, hogy már 1963-ban készült olyan rendezési terv, amely szerint az itt létesítendő „korszerű lakótömbök mögött és azoktól keletre alakítják ki a fürdőterületet, ahol fedett uszodát, sport pályákat és egy 15 000 férőhelyes stadiont létesítenek". Mindezt 1975-ig bezárólag. 

Elvisz minket a szél... és őket is

A Fortepan gyűjteményeinek köszönhetően bepillantást nyerhetünk abba is, hogy milyen volt az élet 100 évvel ezelőtt, 1924-ben és 1929-ben, valamint a második világháború alatt, 1942-ben a fürdőben. 

Fortepan / Privát Fotó és Film Archívum-Höfler Tibor gyűjtemény
1924: Ha víz, strand, akkor homok... Fortepan / Privát Fotó és Film Archívum-Höfler Tibor gyűjtemény
Fortepan / Privát Fotó és Film Archívum-Höfler Tibor gyűjtemény
1924-es fürdőruha divat, vagy inkább kötelező darabok. Fortepan / Privát Fotó és Film Archívum-Höfler Tibor gyűjtemény
Fortepan / Privát Fotó és Film Archívum-Höfler Tibor gyűjtemény
1929-en is már a hölgyek uralkodtak valójában? Mindenesetre két lábbal állt a hölgy a férfiak fején Fortepan / Privát Fotó és Film Archívum-Höfler Tibor gyűjtemény
A férfiak már 1929-ben fitogtatták erejüket . Fortepan / Privát Fotó és Film Archívum-Höfler Tibor gyűjtemény
Fortepan / Fortepan/Album014
A kibicnek semmi sem drága, így volt ez 1942-ben is . Fortepan / Fortepan/Album014
Fortepan / Fortepan/Album014
Az óralánc az öltönyös úr zsebében, az elegancia része volt 1942-ben még. Fortepan / Fortepan/Album014

A témához talán csak kicsit, de mégis kapcsolódik a Kistehén zenekar Elviszi a szél című dala (Noir Désir – Le vent nous portera című számának átirata) az elmúlásról...

 

 

