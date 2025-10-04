Csalók nullázzák le a bankszámlákat – nagyon óvatosnak kell lenni

Egyre kifinomultabb módszerekkel próbálják megszerezni a bankszámla adatokat illetéktelenek - az egyik pénzintézet ügyfeleit arra figyelmezteti, hogy a csalók a telefonhívások során olyan érzékeny információkhoz juthatnak, amelyeket e-mailes adathalászattal nehezebben szerezhetnének meg. Például rákérdezhetnek a számlaegyenlegre, hogy felmérjék, érdemes-e tovább próbálkozniuk.

A bank felhívása szerint a csalók gyakran azzal ijesztgetnek, hogy „gyanús mozgást” észleltek a számlán, vagy „technikai hibát” kell elhárítani. Utána adategyeztetésre hivatkozva kérik el a bizalmas információkat, netbank belépési adatokat, vagy ráveszik arra áldozatukat, hogy távoli hozzáférést biztosító alkalmazást telepítsen saját eszközére.

Telefonon próbálják átverni a bank ügyfeleit a csalók - a pénzintézet óvatosságra int mindenkit

Gyanút kell, hogy keltsen, ha a telefonáló sürget, riogat, és gyanús tranzakciókra vagy azonnali veszélyre hivatkozva próbálja gyors cselekvésre bírni a hívott felet. Az is gyanús, ha bizalmas adatokat kérnek, például jelszót, kódot vagy egyéb érzékeny információt próbálnak megszerezni hitelesnek tűnő történetekkel. Jellemző trükkje a csalóknak, hogy ismeretlen szoftver telepítését kérik, például „vírusirtóra” vagy „védelmi szoftverre” hivatkozva távoli hozzáférést biztosító alkalmazást ajánlanak. Tipikus az is, hogy áldozataikat arra utasítják, hogy pénzüket egy „biztonságos” számlára küldjék, vagy hogy a bankban tárolt pénzt készpénzben vegyék fel, majd adják át a telefonáló részére.

Banki ügyintézőnek adják ki magukat sokszor a csalók

Fontos tudni, hogy a csalók gyakran banki ügyintézőnek, vagy valamely hatóság tagjának vagy biztonsági szakembernek adják ki magukat, és a hívószám-hamisítás révén akár a bank hivatalos telefonszámát is képesek megjeleníteni a hívott fél kijelzőjén. A hívószám tehát nem garancia arra, hogy valóban a bankból telefonálnak. Arra is figyelmeztet felhívásában a pénzintézet, hogy a támadók a hívott fél reakcióira építve módosítják történetüket, és arra törekednek, hogy riadalmat keltsenek. Fontos tudni, hogy se bank. se hatóság soha nem kér telefonon bizalmas adatokat, például jelszót, netbank adatokat, PIN-kódot vagy SMS-kódot, vagy hogy bármilyen programot telepítsen az informatikai eszközre, és nem kérik a pénz átutalását se „biztonsági számlára”, vagy készpénzben történő felvételét, majd átadását.

Tanácsaik szerint ha valaki gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg a kapcsolatot. Célszerű a hívót ellenőrizni, azaz megkérni, hogy igazolja magát, illetve javasolt felhívni a bank

hivatalos számát.