Szomorú hírek: veszélybe került a szüret - elmaradhat Baranya egyik legnépszerűbb eseménye?

Bizonyára mindenki észrevette, hogy idén még nem került ki egy poszt sem a Bodai Datolyaszilva FB oldalára, ennek oka pedig az áprilisi fagyos időjárás, ami sajnos a termésben is komoly kárt tett.

Ezidáig nehéz volt felmérnünk, hogy mennyi gyümölcs maradt a fákon, de ahogy lassan elkezdenek hullani a levelek, többet tudunk mondani az idei szüretről.

Kérünk Mindenkit legyen türelemmel, nemsokára jelentkezünk!