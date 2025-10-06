5 órája
Szomorú hírek: veszélybe került a szüret - elmaradhat Baranya egyik legnépszerűbb eseménye?
A szervezők igyekeztek mindenkit megnyugtatni, de a helyzet nem a legrózsásabb.
Minden évben népszerű esemény a Bodai Datolyaszilva Szüret.
Forrás: MW
Fotó: Löffler Péter
Több olvasónk is megkeresett minket a napokban azzal kapcsolatban, hogy van-e információnk az idei, Bodai Datolyaszilva Szürettel kapcsolatban. A szervezők a hagyományos esemény közösségi oldalán jelentkeztek:
Bizonyára mindenki észrevette, hogy idén még nem került ki egy poszt sem a Bodai Datolyaszilva FB oldalára, ennek oka pedig az áprilisi fagyos időjárás, ami sajnos a termésben is komoly kárt tett.
Ezidáig nehéz volt felmérnünk, hogy mennyi gyümölcs maradt a fákon, de ahogy lassan elkezdenek hullani a levelek, többet tudunk mondani az idei szüretről.
Kérünk Mindenkit legyen türelemmel, nemsokára jelentkezünk!
Egyelőre tehát nem tehetünk mást, minthogy várakozunk és szurkolunk annak, hogy maradt elég gyümölcs a fákon.