Nagy a baj

5 órája

Szomorú hírek: veszélybe került a szüret - elmaradhat Baranya egyik legnépszerűbb eseménye?

A szervezők igyekeztek mindenkit megnyugtatni, de a helyzet nem a legrózsásabb.

Bama.hu
Minden évben népszerű esemény a Bodai Datolyaszilva Szüret.

Több olvasónk is megkeresett minket a napokban azzal kapcsolatban, hogy van-e információnk az idei, Bodai Datolyaszilva Szürettel kapcsolatban. A szervezők a hagyományos esemény közösségi oldalán jelentkeztek:

Bizonyára mindenki észrevette, hogy idén még nem került ki egy poszt sem a Bodai Datolyaszilva FB oldalára, ennek oka pedig az áprilisi fagyos időjárás, ami sajnos a termésben is komoly kárt tett. 

Ezidáig nehéz volt felmérnünk, hogy mennyi gyümölcs maradt a fákon, de ahogy lassan elkezdenek hullani a levelek, többet tudunk mondani az idei szüretről. 

Kérünk Mindenkit legyen türelemmel, nemsokára jelentkezünk!

Egyelőre tehát nem tehetünk mást, minthogy várakozunk és szurkolunk annak, hogy maradt elég gyümölcs a fákon.

 

