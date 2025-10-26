Óriási siker Európában: két baranyai nő beírta magát a történelembe (VIDEÓ)

Kiemelkedő baranyai siker: a bólyi származású Schubert Olívia lett az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) új elnöke, miután az olaszországi Bolzanóban (Dél-Tirol) megrendezett kongresszuson őt választották a szervezet élére.

A baranyai származású Schubert Olívia és Szalayné Sándor Erzsébet nagy sikert ért el az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójában (FUEN)

Forrás: Pécsi Újság / Pécsi Tudományegyetem

A hírre Hargitai János országgyűlési képviselő is büszkén reagált:

A bólyi Schubert Olívia a FUEN új elnöke. Nagy erőkkel volt a térségünk képviseltetve – méltán!

– írta a politikus, hozzátéve, hogy a babarci Hock Ibolya, a hazai német nemzetiségi önkormányzat elnöke is részt vett a kongresszuson.

A FUEN, azaz a Federal Union of European Nationalities, az európai nemzeti kisebbségek legnagyobb ernyőszervezete, amely 1949 óta dolgozik a kontinens etnikai közösségeinek jogaiért és láthatóságáért. Schubert Olívia személye és megválasztása igazi elismerése a magyarországi – különösen a baranyai német nemzetiségi közösség – több évtizedes munkájának.

Schubert Olíviával korábban egy 2018-as interjút is közöltünk, melyben az MNOÖ frissen megválasztott elnökeként nyilatkozott lapunknak – itt olvasható a beszélgetés –, ahol már akkor is arról beszélt, hogy a közösségek közötti hídépítés a legfontosabb célja. Most ezt a küldetését Európa szintjén folytathatja.

A baranyai sikersorozat azonban itt nem állt meg:

A FUEN legrangosabb díját ezúttal Szalayné Sándor Erzsébet, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának egyetemi tanára, korábbi nemzetiségi ombudsmanhelyettes vehette át. A díjjal az európai kisebbségvédelem területén végzett, évtizedeken át tartó szakmai tevékenységét ismerték el. A PTE is büszkén gratulált neki közösségi oldalán, kiemelve, hogy a díj az emberi és kisebbségi jogokért végzett munkájának méltó elismerése.

Baranya tehát méltán lehet büszke: egy vármegyéből két, nemzetközileg is elismert szakember került a kisebbségvédelem élvonalába.