Ugrás küszöbén Baranya vármegye, de el lehet szúrni!

– Úgy tűnik, elindult egy folyamat, amely új lehetőségeket nyithat meg a Baranya vármegye életében. Mi az, amit Ön most elsődlegesnek tart 2025-ben, és mi várható a következő időszakban?

Őri László szerint Baranya vármegye előtt nagy lehetőség van Fotó: Kovács Liliána

– Úgy fogalmaztam korábban is, hogy 2025 Baranya számára a lehetőségek éve. Meggyőződésem, hogy az idei év történelmi jelentőségű lesz, hiszen elkezdődött a vármegye történetének legnagyobb beruházása: a mohácsi Duna-híd kivitelezése, amely 2028 nyaráig készül el. Ez a beruházás alapjaiban változtatja meg Mohács és egész Baranya gazdasági helyzetét. Az új híddal és a hozzá kapcsolódó úthálózattal egy jelentős kereskedelmi folyosó nyílik meg, a híd pedig a Pécset és Szegedet összekötő gyorsforgalmi hálózat egyik kulcseleme lesz. A hamarosan üzembe helyezett mohácsi közforgalmú kikötővel együtt Mohács logisztikai és ipari központtá válhat.

A mohácsiak száz éve várnak a híd megépítésére. Ez a beruházás azonban nemcsak helyben, hanem minden baranyai számára új távlatokat nyit. Fontos kiemelni, hogy 2026-ban emlékezünk meg a mohácsi csata 500. évfordulójáról, a „Mohács 500” emlékév keretében pedig turisztikai és kulturális fejlesztések is indulnak, amikre az elmúlt évtizedekben nem volt példa.

– A fejlesztéseknek nemcsak gazdasági, hanem turisztikai vonzata is lehet. Ön szerint a Trianon előtti régiós kapcsolatok is újraépülhetnek ezzel?

– Igen, ez a beruházás hiánypótló és új perspektívát nyit. A térség ipari és gazdasági lemaradásának fő oka a trianoni határok után kialakult bezártság volt. Most azonban a kormányzati támogatással zajló fejlesztések – a Duna-híd, az M6-os autópálya déli irányú folytatása, a mohácsi kikötő és a pogányi repülőtér kormányzati célok között szereplő tervezett fejlesztése – mind azt szolgálják, hogy Baranya kinyíljon és bekapcsolódjon a gazdasági vérkeringésbe.

Emellett kiemelt jelentőségű a nyugat-baranyai ipari park kialakítása is. Ez a nagy beruházási célterület közlekedési szempontból is új lehetőségeket nyit a térség nyugati feltárására. Az ipari park lehet az alapja annak, hogy az M60-as autóút Pécs és Szigetvár között, majd a Pécs–Kaposvár gyorsforgalmi út is megépüljön. Mi, akik élünk, évtizedek óta szenvedünk attól, hogy a rendszerváltás utáni sokk után nem talált magára ez a térség, részben a bezártság miatt. Részben mert Baranya eddig kimaradt a nagyberuházásokból, most azonban eljött az idő:a kormány fejlesztéspolitikája a dél-dunántúli térségre, azon belül is Baranyára összpontosít.