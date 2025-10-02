1 órája
Ugrás küszöbén Baranya vármegye, de el lehet szúrni!
Őri László elnök szerint rendkívül komoly fejlesztések zajlanak már most is, de továbbiak is várhatóak jövőre. Baranya vármegye hatalmas lehetőségek kapujában van.
– Úgy tűnik, elindult egy folyamat, amely új lehetőségeket nyithat meg a Baranya vármegye életében. Mi az, amit Ön most elsődlegesnek tart 2025-ben, és mi várható a következő időszakban?
– Úgy fogalmaztam korábban is, hogy 2025 Baranya számára a lehetőségek éve. Meggyőződésem, hogy az idei év történelmi jelentőségű lesz, hiszen elkezdődött a vármegye történetének legnagyobb beruházása: a mohácsi Duna-híd kivitelezése, amely 2028 nyaráig készül el. Ez a beruházás alapjaiban változtatja meg Mohács és egész Baranya gazdasági helyzetét. Az új híddal és a hozzá kapcsolódó úthálózattal egy jelentős kereskedelmi folyosó nyílik meg, a híd pedig a Pécset és Szegedet összekötő gyorsforgalmi hálózat egyik kulcseleme lesz. A hamarosan üzembe helyezett mohácsi közforgalmú kikötővel együtt Mohács logisztikai és ipari központtá válhat.
A mohácsiak száz éve várnak a híd megépítésére. Ez a beruházás azonban nemcsak helyben, hanem minden baranyai számára új távlatokat nyit. Fontos kiemelni, hogy 2026-ban emlékezünk meg a mohácsi csata 500. évfordulójáról, a „Mohács 500” emlékév keretében pedig turisztikai és kulturális fejlesztések is indulnak, amikre az elmúlt évtizedekben nem volt példa.
– A fejlesztéseknek nemcsak gazdasági, hanem turisztikai vonzata is lehet. Ön szerint a Trianon előtti régiós kapcsolatok is újraépülhetnek ezzel?
– Igen, ez a beruházás hiánypótló és új perspektívát nyit. A térség ipari és gazdasági lemaradásának fő oka a trianoni határok után kialakult bezártság volt. Most azonban a kormányzati támogatással zajló fejlesztések – a Duna-híd, az M6-os autópálya déli irányú folytatása, a mohácsi kikötő és a pogányi repülőtér kormányzati célok között szereplő tervezett fejlesztése – mind azt szolgálják, hogy Baranya kinyíljon és bekapcsolódjon a gazdasági vérkeringésbe.
Emellett kiemelt jelentőségű a nyugat-baranyai ipari park kialakítása is. Ez a nagy beruházási célterület közlekedési szempontból is új lehetőségeket nyit a térség nyugati feltárására. Az ipari park lehet az alapja annak, hogy az M60-as autóút Pécs és Szigetvár között, majd a Pécs–Kaposvár gyorsforgalmi út is megépüljön. Mi, akik élünk, évtizedek óta szenvedünk attól, hogy a rendszerváltás utáni sokk után nem talált magára ez a térség, részben a bezártság miatt. Részben mert Baranya eddig kimaradt a nagyberuházásokból, most azonban eljött az idő:a kormány fejlesztéspolitikája a dél-dunántúli térségre, azon belül is Baranyára összpontosít.
– Ez a Bicsérd melletti ipari park egy közel 600 hektáros terület. Mit lehet róla tudni, és milyen szerepe van ebben a PTE-nek?
– A kormány bölcs döntést hozott, amikor a beruházási célterületen az ipari park előkészítését a Pécsi Tudományegyetemre bízta. A projekt gazdája Decsi István kancellár, akinek vezetésével korábban pécsi önkormányzaton is sikeres befektetésösztönzési munka zajlott, tucatnyi cég érkezett 2019-ig a városba. Az egyetem tudásbázisa, valamint a kialakított szakembergárda garancia a sikerre. Célunk, hogy magas hozzáadott értéket képviselő, a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, a legmodernebb technológiákat alkalmazó beruházók válasszák Baranyát. Ez több ezer munkahelyet, valamint új piacot és beszállítói lehetőséget jelenthet a helyi vállalkozásoknak is.
– Van már befektetői érdeklődés?
– Érdeklődők folyamatosan vannak, de konkrét beruházó még nincs. Amint lesz, azt a kormány és a Nemzeti Befektetési Ügynökség fogja bejelenteni. Célunk, hogy mielőbb komoly beruházó érkezzen, amely új perspektívát adhat a térségnek.
– Milyen fejlesztési források állnak a vármegye rendelkezésére?
– Stratégiánk fő célja a népességfogyás és a fiatalok elvándorlásának megállítása. Ennek jegyében számos beruházás valósult meg, különösen bölcsődék, óvodák és iskolák építése, felújítása. Fontos szerepet kapott a Magyar Falu Program, amely a legkisebb településeken is hiányokat pótolja: orvosi rendelők, önkormányzati épületek, utak, temetők újultak meg.
A TOP Plusz programban több mint 40 milliárd forintból indult 179 fejlesztés, ezt egészítette ki a Versenyképes Járások program, amelyben 105 projekt indult összesen több mint 2,7 milliárd forint értékben. Ezek mind a helyben megfogalmazott igényeket elégítik ki, például kamerarendszer-, közlekedésbiztonsági és energetikai fejlesztéseket. Ha jól élünk ezekkel a lehetőségekkel, akkor valóban új korszak kezdődhet Baranya történetében.
– Jövőre választások lesznek. A Tisza Párt a jelöltjeit nem nevezte meg, pedig volt erre ígéretük. Mit tudhatunk a Fidesz–KDNP jelöltjeiről?
– Az ellenzék ügyeivel nem kívánok foglalkozni. Meggyőződésem, hogy Orbán Viktor a stabilitást és biztonságot, Magyar Péter és a Tisza Párt pedig a bizonytalanságot jelenti. A mi szövetségünk, a Fidesz-KDNP Európa legszervezettebb politikai közössége, ezért természetes, hogy Pécsen is 4-5 komolyan mérlegelhető jelölt van, köztük személyem is. Választókerületi elnökként Orbán Viktor miniszterelnök úr megbízásából a feladatom a közösség felkészítése a választásokra. A jelöltről a Fidesz alapszabályának megfelelően a helyi közösség dönt, a jelöltállítási és kiválasztási folyamat december és február között zajlik le a párt alapszabályának megfelelően. Arra készülünk, hogy egy jó programmal, jó jelölttel egy komoly ajánlatot tegyünk a pécsieknek.
– Rutinos politikus már, jövőre újra választás, mi ad erőt ahhoz, hogy végigcsinálja a következő időszakot?
– Három gyermekem ad erőt. Azt szeretném, hogy egy olyan országban nőjenek fel, ahol jó élni, ahol megmaradnak a keresztény, kulturális és nemzeti értékek, amelyek eddig is megtartották Magyarországot. Fontos, hogy a fiatalok ne elvágyódjanak, hanem itt tervezzék a jövőjüket. Hiszek abban, hogy egy szuverén, értékeit megtartó ország tudja megtartani a fiataljait és biztonságos jövőt adni nekik.