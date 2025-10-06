3 órája
Ők a 2025-ös év baranyai példaképei – átadták a vármegye legfontosabb elismeréseit
Ünnepi hangulatban adták át a 2025-ös Baranya Vármegyei Prima Díjakat és az Év Vállalkozója elismeréseket október 3-án, Bikalon, a Puchner Kastélyszálló elegáns rendezvénytermében. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) immár tizennyolcadik alkalommal rendezte meg a rangos gálát, ahol a térség gazdasági, kulturális és közösségi életének kiemelkedő szereplőit köszöntötték.
A Baranya Vármegyei Prima Díjak és az Év Vállalkozója elismerések átadása előtt Horváth László, a VOSZ Baranya vármegyei elnöke, valamint dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke mondott köszöntőt. Hangsúlyozták, hogy az elismerések célja a helyi értékek, a szorgalom és a kitartás példaképeinek bemutatása, valamint a közösség összefogásának erősítése.
A díjátadó gálán ezúttal is megemlékeztek Demján Sándorról, a VOSZ alapítójáról. Az esemény hangulatát színes kísérőműsor tette teljessé: felléptek a Dombóvári Cséry Lajos Evangélikus Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának művésztanárai, valamint a kaposvári Kultúr Találka zenekar.
A 2025. évi Baranya Vármegyei Prima Díj kitüntetettjei:
- Magyar Ismeretterjesztés és Média kategóriában: Kovács Zoltán médiaszakember,
- Magyar Sport kategóriában: Konkoly Zsófia paralimpikon,
- Magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában: Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház igazgatója.
Az Év Vállalkozója díjak szintén elismerik a térség gazdasági életének kiválóságait. Az Országos Év Vállalkozója Díjat idén Cserkúthy László és Strasser Tibor, a GLT Delta Kft. alapítói vehették át.
A Baranya Vármegyei Év Vállalkozója címet pedig Hosszú Franciska (Hosszú Tányér Gourmet-ház, Hosszúhetény), Horváth Lajos (Mecsek Baromfi Kft.), Kocsis József (EXORNO Kft.) és Schneider János (Schneider Autóházak) kapták.