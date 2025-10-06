Ők a 2025-ös év baranyai példaképei – átadták a vármegye legfontosabb elismeréseit

A Baranya Vármegyei Prima Díjak és az Év Vállalkozója elismerések átadása előtt Horváth László, a VOSZ Baranya vármegyei elnöke, valamint dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke mondott köszöntőt. Hangsúlyozták, hogy az elismerések célja a helyi értékek, a szorgalom és a kitartás példaképeinek bemutatása, valamint a közösség összefogásának erősítése.

A díjátadó gálán ezúttal is megemlékeztek Demján Sándorról, a VOSZ alapítójáról. Az esemény hangulatát színes kísérőműsor tette teljessé: felléptek a Dombóvári Cséry Lajos Evangélikus Iskola Alapfokú Művészeti Iskolájának művésztanárai, valamint a kaposvári Kultúr Találka zenekar.

A 2025. évi Baranya Vármegyei Prima Díj kitüntetettjei:

Magyar Ismeretterjesztés és Média kategóriában: Kovács Zoltán médiaszakember,

Kovács Zoltán médiaszakember, Magyar Sport kategóriában: Konkoly Zsófia paralimpikon,

Konkoly Zsófia paralimpikon, Magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában: Sramó Gábor, a Bóbita Bábszínház igazgatója.

Az Év Vállalkozója díjak szintén elismerik a térség gazdasági életének kiválóságait. Az Országos Év Vállalkozója Díjat idén Cserkúthy László és Strasser Tibor, a GLT Delta Kft. alapítói vehették át.

A Baranya Vármegyei Év Vállalkozója címet pedig Hosszú Franciska (Hosszú Tányér Gourmet-ház, Hosszúhetény), Horváth Lajos (Mecsek Baromfi Kft.), Kocsis József (EXORNO Kft.) és Schneider János (Schneider Autóházak) kapták.