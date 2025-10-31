Baranyai méz: a szervezetnek védelemre, a termelőknek pedig támogatásra van szüksége

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) együttműködésében tartott mézpromóciós programon megkóstolhattak az arra járók különleges fajtamézeket is. Például gesztenye-, édeskömény-, aranyvessző-, vagy medvehagymamézet, továbbá az idei év slágerét a mézharmatot.

Lépes méz is volt ma is az asztalon, ezzel a méhészeti termékkel ritkán lehet találkozni, ott most ezt is megízlelhette az utca embere. A rendezvényen részt vett Rittlinger József, a NAK vármegyei elnöke, dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke, Marsalkó Péter, a belváros önkormányzati képviselőke és May Gábor az OMME Baranya vármegyei méhészeti szaktanácsadója.

Rittlinger József köszöntőjében a több között arról beszélt, hogy a hazai, és azon belül a baranyai mézágazat jelentős kihívásokkal szembesült, amelyek között említette, hogy 10 év alatt, mintegy 15 százalékkal csökkent a termelők száma. Mindenkit arra biztatott, hogy a hidegebb időben mindenképp fogyasszon mézet, lehetőleg pedig tiszta forrásból származó, baranyai kistermelők által előállított mézet.