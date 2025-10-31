1 órája
Baranyai méz: a szervezetnek védelemre, a termelőknek pedig támogatásra van szüksége
A kiváló, baranyai mézeket kóstolhatták meg a járókelők péntek délelőtt a pécsi Kossuth téren. A méz és az egyéb méhészeti termékek fogyasztása ebben az időszakban különösen fontos - hangsúlyozták az élénk érdeklődést kiváltó eseményen.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) együttműködésében tartott mézpromóciós programon megkóstolhattak az arra járók különleges fajtamézeket is. Például gesztenye-, édeskömény-, aranyvessző-, vagy medvehagymamézet, továbbá az idei év slágerét a mézharmatot.
Lépes méz is volt ma is az asztalon, ezzel a méhészeti termékkel ritkán lehet találkozni, ott most ezt is megízlelhette az utca embere. A rendezvényen részt vett Rittlinger József, a NAK vármegyei elnöke, dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke, Marsalkó Péter, a belváros önkormányzati képviselőke és May Gábor az OMME Baranya vármegyei méhészeti szaktanácsadója.
Rittlinger József köszöntőjében a több között arról beszélt, hogy a hazai, és azon belül a baranyai mézágazat jelentős kihívásokkal szembesült, amelyek között említette, hogy 10 év alatt, mintegy 15 százalékkal csökkent a termelők száma. Mindenkit arra biztatott, hogy a hidegebb időben mindenképp fogyasszon mézet, lehetőleg pedig tiszta forrásból származó, baranyai kistermelők által előállított mézet.
Mézkóstolással várták a pécsieket a Kossuth térenFotók: Sándor Judit
May Gábor tovább konkretizálta az ágazatot sújtó problémákat felidézve, hogy az év első időszakában az európai és velük együtt a hazai méhészeknek is súlyos, mintegy 40 százalékos állománypusztulással kellett szembe nézniük. A szezon elején, tavasszal az időjárás nehezítette a méhészek dolgát, majd a nyár, hozott enyhülést számukra. Példaként említette, hogy idén kiváló mézet adott a napraforgó.
Nemcsak a méz miatt fontosak a méhek
May Gábor felhívta a figyelmet arra is, hogy a méhek nem csupán a méz előállításának szempontjából fontosak, hanem beporzóként nélkülözhetetlenek a szántóföldi növénytermesztés számára. Példaként említette, hogy az év eleji méhelhalás súlyos eurómilliókban mérhető kért okozott az európai országok nemzetgazdaságának.
Marsalkó Péter a helyi termékek fontosságát hangsúlyozta, és ugyanígy tett beszédében Őri László is, aki jelezte, az általa vezetett vármegyei önkormányzat minden évben támogatást ad a baranyai mézverseny megrendezéséhez.