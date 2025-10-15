október 15., szerda

Társasházak családi házas övezetben

2 órája

Barkóczi Csaba beszólt a „bürokratáknak”

Címkék#Barkóczi Csaba#körzet#Ispitaalja#bürokrata#engedély#ház

Pécs Ispitaalja városrészének önkormányzati képviselője a körzetének családi házas részein egyre nagyobb számban épülő társasházak miatt szólt be a kormányhivatal - mint fogalmazott - „nyakló nélkül engedélyeket osztogató bürokratáinak”. A pécsi polgári szövetségben politizáló Barkóczi Csaba úgy véli: nekik is látniuk kell, hogy miként hatnak a döntéseik a helyi közösség életére.

Bama.hu
Barkóczi Csaba beszólt a „bürokratáknak”

Barkóczi Csaba a közösségi oldalán megfogalmazott kritikus szavait azzal vezette be, hogy nemrég egy spontán, rögtönzött lakossági fórumot tartottak a Tompa Mihály utcában, ahol az újonnan épülő társasház kapcsán tehették fel kérdéseiket a szomszédos ingatlanokban élők a kivitelezőnek a tervekről, munkafolyamatokról.

barkóczi csaba
Barkóczi Csaba beszólt a kormányhivatal „bürokratáinak”. Fotó: a képviselő FB-oldala.

Összegzése szerint a szomszédok részéről felmerülő kérdésekre, félelmekre az építtetők konstruktívan reagáltak, amit a lakók nevében is a képviselő bejegyzésében külön meg is köszönt a beruházó csapatnak.

Barkóczi Csaba azonban a konkrét eseten túlmutatóan leszögezte: az utóbbi években Ispitaalja családi házas övezetében folyamatosan változik a környék jellege. Ahol régen egy darab családi ház állt, ma már 4–8 lakásos társas házak nőnek ki a földből.

Emiatt is érezhetjük a mindennapokban, hogy a parkolóhelyek száma és az utcák kapacitása a valósággal sajnos nem tart lépést. Egy lakáshoz egy darab parkolót köteles építeni a beruházó, de egy család ma már gyakran két vagy több autót használ, így az amúgy is zsúfolt utca válik a parkolási viták leghevesebb színterévé

 – fejtette ki.

Barkóczi Csaba bejegyzésében úgy fogalmazott: hiába ő az önkormányzati képviselő; az építkezésekkel kapcsolatos döntések jogilag teljesen kívül esnek a hatáskörén.

Ha aláírásgyűjtés indul, Barkóczi Csaba támogatja

Mivel azonban a lakók jelentős része engem keres a megoldásért, csak annyit tudok mondani, hogy nem ártana, ha a kormányhivatal nyakló nélkül engedélyeket osztogató bürokratái - akik vélhetően papíron élnek és a valósággal sohasem találkoznak - észrevennék, hogyan hatnak a döntéseik a helyi közösség életére

 – írta dörgedelmes megjegyzését a képviselő.

Mindehhez még azt is hozzátette: a környék évszázados jellegének megőrzése és az újabb parkolási bonyodalmaktól való megkímélésük véleménye szerint nem túl nagy kérés az ispitaaljaiak részéről.

Természetesen, ha lesz aláírásgyűjtés - amit a fórumon többen felvetettek - a Helyi Építési Szabályzat környékünket érintő megváltoztatására vonatkozóan (amely korlátozná újabb társasházak felhúzását Ispitaalja családi házas övezetében); a terület önkormányzati képviselőjeként abszolút támogatom

 – zárta bejegyzését.

 

