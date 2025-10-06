október 6., hétfő

1 órája

Ő lett a koktélkirály: egy pécsi bártender nyerte a 2025-ös magyar bajnokságot

#Stenger Máté#bártender#ital#bajnok#mentor

Budapesten, a Várkert Bazárban rendezték meg a közelmúltban a rangos Magyar Bartender Bajnokságot, ahol idén 34 versenyző mérte össze tudását. A viadal pécsi sikerrel zárult: Stenger Máté, a Bestmixer iskola pécsi oktatója hódította el a bajnoki címet.

Tóth Viktória

Minden évben megrendezik a rangos eseményt, ahol a legjobb bártenderek összemérhetik a tudásukat. Idén előzetesen volt egy sorsolás, ahol a versenyzőket beosztották 3 kategóriába – Long Drink, Before Dinner, No/Low ABV – Stenger Máté pécsi bártender, a Bestmixer iskola oktatója a Long Drink kategóriában indult, ahol egy kubai rummal az Eminentével kellett készülnie.

Stenger Máté bártender
Stenger Máté bártender a versenyen
Forrás: S. M.

Ezután az idei verseny összetett megmérettetésekkel zajlott. Az első körben angol nyelvű írásbeli teszt várt a bártenderekre, majd következett a technikai bemutató, ahol nem feltétlenül az ital íze, hanem a hibátlan kivitelezés számított. Stenger Máté saját italával, a Rojával egyetlen hibapont nélkül jutott be a legjobb 12 közé. Pedig nagyon szigorú szabályok voltak, nem cseppenhetett le az ital vagy eshetett le egy jégkocka.

A második napon először egy illat- és aroma-teszt következett, amelyben vakon kellett felismerni 11 illatot, majd 9 italt pontos márkamegjelöléssel. A pécsi versenyző ezt is 100 százalékos teljesítménnyel abszolválta. Ezt követte a gyorsasági szám, ahol négy italt kellett három perc alatt elkészíteni – Máté 1 perc 40 másodperc alatt végzett.

A döntő: kreativitás és technikai tökéletesség

A döntőbe a tavalyi bajnok és egy korábbi világbajnoki harmadik helyezett is bekerült, így kifejezetten erős mezőny várta a finálét. A versenyzők egy „mystery box” segítségével készíthettek új saját koktélt mindössze másfél órás felkészüléssel. Máté a „Last Day of Summer” nevű, frissítő grapefruitos-rumos italával lépett a zsűri elé – ismét hibapont nélkül.

A végső eredményhirdetésen a pécsi bártender nevét mondták ki győztesként: Stenger Máté lett a 2025-ös Magyar Bartender Bajnok, ráadásul a technikai különdíjat is bezsebelte.

Stenger Máté bártender
A pécsi bártender különleges italokkal készült
Forrás: S. M.

A nyertes bártender Pécsen

Máté sokat köszönhet a mentorának Csötönyi Norbertnek, aki a Bestmixer iskola alapítója, korábbi bajnok és a magyar bártender szövetség alelnöke, akit 2022-ben Széchenyi Stádium díjjal tüntettek ki. A bajnokkal nemcsak versenyeken találkozhatunk: a pécsi Rózsakertben készíti különleges koktéljait, emellett a Bestmixer iskola pécsi oktatójaként adja át tudását azoknak, akik a bárszakma iránt érdeklődnek.

 

