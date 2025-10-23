Minden idők legnagyobb Békemenete indul – kövesse velünk élőben!

Az október 23-i Békemenet gyülekezője reggel kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley téren. Innen tizenegykor indul a menet, amely a Margit hídon át a Szent István körúton, majd a Nyugati tér és a Bajcsy-Zsilinszky út érintésével az Alkotmány utcán keresztül érkezik a Kossuth térre. A miniszterelnök, Orbán Viktor délután egy órakor mond majd beszédet a térre érkező tömeg előtt.



„Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!” – írta a kormányfő közösségi oldalán.

A nemzeti ünnepet megelőzően a rendezvény kapcsán Kocsis Máté is posztolt közösségi oldalán - írta a Magyar Nemzet. Azt írta: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.

A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen –tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.

A rendezvényhez számos ismert közéleti személyiség is csatlakozott, köztük Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Gönczi Gábor, Cooky, Kucsera Gábor és Muri Enikő is.

Felfokozott hazai és nemzetközi helyzet közepette kerül sor az október 23-i ünnepen a Békemenetre. Ifj. Lomnici Zoltán, a szervező CÖF–CÖKA szóvivője a Magyar Nemzetnek jelezte, hogy a Békemenet olyan erő, amit még a brüsszeli hatalmi gépezet sem tud megkerülni. A Békemenet gyülekezője kilenc órakor lesz, a menet tizenegykor indul a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök fog beszédet mondani.

A Bama.hu percről percre tudósításban követi az eseményeket, fotókkal és helyszíni beszámolókkal jelentkezünk.