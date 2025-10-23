október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Október 23.

1 órája

Minden idők legnagyobb Békemenete indul – kövesse velünk élőben!

Soha nem volt ennyire fontos a Békemenet, ez a menet ténylegesen arról szól, hogy legyen béke a világban. Az eseményről élőben tudósítunk.

Minden idők legnagyobb Békemenete indul – kövesse velünk élőben!

A Békemenet idén is útnak indul.

Forrás: MW

Az október 23-i Békemenet gyülekezője reggel kilenc órakor lesz a Margit híd budai hídfőjénél, az Elvis Presley téren. Innen tizenegykor indul a menet, amely a Margit hídon át a Szent István körúton, majd a Nyugati tér és a Bajcsy-Zsilinszky út érintésével az Alkotmány utcán keresztül érkezik a Kossuth térre. A miniszterelnök, Orbán Viktor délután egy órakor mond majd beszédet a térre érkező tömeg előtt.


„Október 23. Csatlakozz a Békemenethez! Mutassuk meg, hogy mi vagyunk többen!” – írta a kormányfő közösségi oldalán. 

A nemzeti ünnepet megelőzően a rendezvény kapcsán Kocsis Máté is posztolt közösségi oldalán - írta a Magyar Nemzet.  Azt írta: a holnapi lehet minden idők legnagyobb békemenete.

 

A polgári tábor fellép az országra szabadult gyűlölethullám ellen –tette hozzá. Magyar Péteréknek hideg zuhany lesz ez a csütörtök – zárta posztját Kocsis Máté.

A rendezvényhez számos ismert közéleti személyiség is csatlakozott, köztük Vasvári Vivien, Szabó Zsófi, Gönczi Gábor, Cooky, Kucsera Gábor és Muri Enikő is.

A Bama.hu percről percre tudósításban követi az eseményeket, fotókkal és helyszíni beszámolókkal jelentkezünk.

 

Élő közvetítésünket lejjebb görgetve olvashatják.

Hoppál Péter már videót posztolt
Hargitai János körzetéből is úton vannak a résztvevők

Hargitai János azt írta, hogy a körzete minden részéről hatalmas érdeklődés kíséri az idei Békemenetet! Ma találkozunk!

Pécsről különvonat indult a Békemenetre

Őri László posztolt az indulásról:

Videón is bejelentkezett:

A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
