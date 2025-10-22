október 22., szerda

Békemenet: a pécsiek szerint hatalmas lesz

Sokan mehetnek Pécsről is. Minden idők legnagyobb békemenete lehet október 23-án.

„Minden idők legnagyobb békemenete lehet október 23-án! Legyünk ott minél többen!” – közölte Hoppál Péter, Pécs országgyűlési képviselője és Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke is. A két baranyai politikus szerint a mostani esemény különösen fontos, hiszen Magyarország jövője és biztonsága a tét: a béke melletti kiállás most valódi nemzeti ügy. Csizmadia Péter, a Fidesz városházi frakcióvezetője szintén részvételre buzdított. 

Békemeneten Csizmadia Péter
Csizmadia Péter frakcióvezető is Békemeneten való részvétélre buzdít.

A kormánypárti vezetők hangsúlyozták, hogy a Civil Összefogás Fórum és Alapítvány (CÖF–CÖKA) által szervezett idei békemenet minden korábbinál nagyobb tömegeket mozgósíthat. A szervezők immár tizenegyedik alkalommal hívják utcára a békepárti magyarokat, hogy közösen álljanak ki a kormány háborút elutasító politikája mellett.

Ez lesz az útvonal.

A menet gyülekezője október 23-án, reggel 9 órakor lesz a budapesti Elvis Presley téren, indulás 11 órakor. Az útvonal a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül vezet a Kossuth térre, ahol Orbán Viktor miniszterelnök mond majd ünnepi beszédet.

Ezért lényeges most a Békemenet

A kormányfő már korábban arra buzdított mindenkit, hogy mutassa meg, „Magyarország a béke szigete”. Orbán Viktor szerint a legfontosabb feladat, hogy hazánk ne sodródjon bele mások háborújába: „Magyarországért és a magyar szabadságért most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem veszünk részt mások háborújában.”

 

