Különvonattal indultak Pécsről a Békemenetre –„Békét akarunk, nem háborút”

– Az idei évben nagyon sokan jelezték, hogy közösen, egy szép közösségi élményt megélve szeretnének részt venni a Békemeneten. Ezért döntöttünk úgy, hogy a Civil Összefogás Fórummal együttműködve különvonatot indítunk Pécsről – fogalmazott dr. Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke a közösségi oldalán közzétett videóban.

Sokan érkeztek Baranyából a Békemenetre – Pécsről különvonattal. Forrás: Dr. Őri László Facebook-oldala

Őri László hangsúlyozta: „Ahogy 69 évvel ezelőtt a forradalom és szabadságharc hősei kiálltak a hazáért és a szabadságért, nekünk is fontos, hogy kiálljunk a szabadságunkért, a szuverenitásunkért. Ma ezt úgy tudjuk megtenni, ha kiállunk a békéért. Ezért veszünk részt a Békemeneten.” A pécsi különvonat indulásáról a Hír TV is beszámolt.

Rengetegen érkeztek Baranyából a Békemenetre

A pécsi vasútállomáson a vonat indulása előtt több tucatnyi résztvevő gyűlt össze, akik közösen indultak útnak Budapestre. A Hír TV tudósítása szerint a MÁV emeletes szerelvényt biztosított az alkalomra, ami újdonságnak számított. A pécsi különvonat ezúttal a Nyugati pályaudvarra érkezett, ami közelebb található a Margitszigethez. Korábban jellemzően 5-6 busz szállította a baranyai résztvevőket a fővárosba, most azonban először utaztak együtt vonattal a demonstrációra.

Az ország minden részéből érkeztek résztvevők az eseményre. A pécsi utasok fontosnak tartották, hogy a nemzeti oldal megmutassa erejét, és láthatóvá tegye, a jobboldali értékeket vallják, s békét szeretnének, nem háborút.

A Békemenetre számos résztvevő érkezett a mohácsi térségből is, erről dr. Hargitai János több bejegyzést is közzétett Facebook-oldalán: „Körzetem minden részéről hatalmas érdeklődés kíséri az idei Békemenetet" – írta az országgyűlési képviselő, de Nyugat-Baranya térségéből is sokan vettek részt a csütörtöki nagyszabású eseményen, melyen, amint a Magyar Nemzet írta, soha nem látott méretű tömeg vett részt.