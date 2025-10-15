Fontos változás
32 perce
Bezár a népszerű bankfiók – ezek a lehetőségeink!
Több napig nem lesz elérhető.
Technikai okok állnak a háttérben.
Forrás: MW
Az MBH Bank tájékoztatása szerint a Mecseknádasdon, a Rákóczi Ferenc utca 40. szám alatt működő fiók több alkalommal is zárva tart technikai okok miatt.
A közlemény alapján a fiók az alábbi időpontokban nem lesz elérhető:
- 2025. október 15–16.
- 2025. október 22.
- 2025. október 29–30.
Az MBH Bank az esetleges kellemetlenségekért elnézést kér, és felhívja ügyfelei figyelmét, hogy ügyeiket a közeli bankfiókokban vagy digitális csatornákon is intézhetik.
A legközelebbi bankfiókok:
- 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 30.
- 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.
A legközelebbi ATM-ek ugyanezeken a címeken találhatók.
