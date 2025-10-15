Bezár a népszerű bankfiók – ezek a lehetőségeink!

Az MBH Bank tájékoztatása szerint a Mecseknádasdon, a Rákóczi Ferenc utca 40. szám alatt működő fiók több alkalommal is zárva tart technikai okok miatt.

A közlemény alapján a fiók az alábbi időpontokban nem lesz elérhető:

2025. október 15–16.

2025. október 22.

2025. október 29–30.

Az MBH Bank az esetleges kellemetlenségekért elnézést kér, és felhívja ügyfelei figyelmét, hogy ügyeiket a közeli bankfiókokban vagy digitális csatornákon is intézhetik.

A legközelebbi bankfiókok:

7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 30.

7150 Bonyhád, Szabadság tér 9.

A legközelebbi ATM-ek ugyanezeken a címeken találhatók.