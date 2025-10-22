Pécsre érkezik az ENSZ és Magyarország kapcsolatának egyik legavatottabb szakértője

A rendezvény apropóját az adja, hogy nyolcvan éve, 1945-ben jött létre az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), amelyhez Magyarország hetven éve, 1955-ben csatlakozott. Az előadás során Bogyay Katalin áttekinti, hogyan alakult az ENSZ szerepe az elmúlt évtizedekben, milyen változásokon ment keresztül a világszervezet, és miként járult hozzá Magyarország a közös nemzetközi célok megvalósításához – tudtuk meg a PTE Nemzetközi Igazgatóság nemzetközi rendezvényszervezőjétől, Pórszász Balázstól. Az eseményen szó lesz a jelenkori kihívásokról, valamint az ENSZ és Magyarország kapcsolatának jelentőségéről is.

Bogyay Katalin áttekinti, hogyan alakult az ENSZ szerepe az elmúlt évtizedekben. Fotó: Molcsanyi Mate

Bogyay Katalin Annamária diplomata, író, egyetemi előadó és televíziós újságíró, a magyar kulturális és multilaterális diplomácia meghatározó alakja. Pályája során a New York-i Columbia Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Mathias Corvinus Collegium vendégelőadója, a Magyar Diplomáciai Akadémia tanára volt.

Számos magyar siker fűződik Bogyay Katalin nevéhez

Nemzetközi munkásságát a Pannon Egyetem díszdoktori címével is elismerték. Nevéhez fűződik több fontos magyar siker az UNESCO-ban: az első magyar „UNESCO Művész a békéért” (Sebestyén Márta), az első magyar UNESCO Mozart-díjas muzsikus (Vásáry Tamás), valamint az első magyar tudósnő (Kondorosi Éva), aki az ENSZ főtitkár tudományos tanácsadó testületében helyet kapott. Ő volt a londoni Magyar Kulturális Intézet alapító igazgatója is, amelyet 1999-ben, a Covent Gardenben nyitott meg. Többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével és a Magyar Érdemrend Középkeresztjével is kitüntették.

Az esemény nyitott a nagyközönség számára, és várhatóan inspiráló betekintést nyújt Magyarország ENSZ-tagságának történetébe és a nemzetközi együttműködés jelenkori kérdéseibe.