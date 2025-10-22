október 22., szerda

Átfogó képet kaphatunk

3 órája

Pécsre érkezik az ENSZ és Magyarország kapcsolatának egyik legavatottabb szakértője

Címkék#tudósnő#mozart#Kondorosi Éva#Pécs#Vásáry Tamás#ENSZ

Október 27-én, hétfőn 18 órakor különleges esemény várja a nemzetközi kapcsolatok és a diplomácia iránt érdeklődőket a pécsi Művészetek és Irodalom Házában (7621 Pécs, Széchenyi tér 7–8.). A PTE International Seasons programsorozat részeként Bogyay Katalin, a Magyar ENSZ Társaság elnöke, Magyarország korábbi ENSZ- és UNESCO-állandó képviselője, valamint az UNESCO 36. Közgyűlésének elnöke tart előadást „ENSZ’80 – Magyarország 70 éve az ENSZ-ben” címmel.

Mohay Réka

A rendezvény apropóját az adja, hogy nyolcvan éve, 1945-ben jött létre az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), amelyhez Magyarország hetven éve, 1955-ben csatlakozott. Az előadás során Bogyay Katalin áttekinti, hogyan alakult az ENSZ szerepe az elmúlt évtizedekben, milyen változásokon ment keresztül a világszervezet, és miként járult hozzá Magyarország a közös nemzetközi célok megvalósításához – tudtuk meg a PTE Nemzetközi Igazgatóság nemzetközi rendezvényszervezőjétől, Pórszász Balázstól. Az eseményen szó lesz a jelenkori kihívásokról, valamint az ENSZ és Magyarország kapcsolatának jelentőségéről is.

MMKA5219
Bogyay Katalin áttekinti, hogyan alakult az ENSZ szerepe az elmúlt évtizedekben. Fotó: Molcsanyi Mate

Bogyay Katalin Annamária diplomata, író, egyetemi előadó és televíziós újságíró, a magyar kulturális és multilaterális diplomácia meghatározó alakja. Pályája során a New York-i Columbia Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Mathias Corvinus Collegium vendégelőadója, a Magyar Diplomáciai Akadémia tanára volt.

Számos magyar siker fűződik Bogyay Katalin nevéhez

Nemzetközi munkásságát a Pannon Egyetem díszdoktori címével is elismerték. Nevéhez fűződik több fontos magyar siker az UNESCO-ban: az első magyar „UNESCO Művész a békéért” (Sebestyén Márta), az első magyar UNESCO Mozart-díjas muzsikus (Vásáry Tamás), valamint az első magyar tudósnő (Kondorosi Éva), aki az ENSZ főtitkár tudományos tanácsadó testületében helyet kapott. Ő volt a londoni Magyar Kulturális Intézet alapító igazgatója is, amelyet 1999-ben, a Covent Gardenben nyitott meg. Többek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével és a Magyar Érdemrend Középkeresztjével is kitüntették.

Az esemény nyitott a nagyközönség számára, és várhatóan inspiráló betekintést nyújt Magyarország ENSZ-tagságának történetébe és a nemzetközi együttműködés jelenkori kérdéseibe.

 

