Szabad-e vásárlás előtt megennünk egy terméket? Ezt mondják az üzletláncok!

Sok szülő szembesül azzal a dilemmával, hogy miként kezelje a vásárlás közben éhesen nyűglődő gyermekét. A boltban evés kérdése nem csupán nevelési döntés, hanem jogi és etikai vonatkozásokkal is bír. Felmerül ugyanis, hogy az árucikk mikortól válik a vásárló tulajdonává: a fizetés pillanatától, vagy elegendő a vásárlási szándék? A közvélemény erősen megosztott, és a különböző üzletláncok sem feltétlenül azonosan kezelik a helyzetet – annak ellenére, hogy egy állásponton vannak.

Felmerül újra a kérdés: a boltban evést hogyan tolerálják az üzletek? Fotó: MW

Ugyanazt mondják az üzletláncok a boltban evésről

A Spar álláspontja szerint amíg a termék nincs kifizetve, addig az az áruház tulajdonát képezi, így ha egy gyermek kibontja vagy elfogyasztja, arról egy vezetőt értesíteni kell, majd a terméket ki kell fizetni. Az Aldi irányelve ehhez hasonló, de ők inkább a megelőzésre helyezik a hangsúlyt: azt kérik, hogy a szülők minden esetben törekedjenek arra, hogy a gyermek csak a vásárlás befejezése után fogyassza el az élelmiszert. Több áruházlánc is úgy véli, hogy a fogyasztás előtti kibontás szabálytalan használatnak minősülhet, még akkor is, ha a pénztárnál végül kifizetik az árut.

Egy névtelenséget kérő Lidl-dolgozó szerint a belső szabályzat egyértelmű: „Jogtalan felhasználásnak számít, ha valaki fizetés előtt fogyaszt, mert addig nem a vásárlóé, hanem a bolté a termék.” Hozzátette, hogy a kisgyermekes szülőkkel szemben általában elnézőbbek, főleg ha egyértelmű, hogy fizetni fognak. „Ha bemutatják a zacskót vagy a csomagolást, a pénztárnál rögzítjük a terméket, és nem lesz belőle probléma. De ha valaki úgy eszik meg valamit, hogy nyoma sincs, az már kellemetlen helyzetet szülhet.” A Lidl-ben belső jelzéssel követik az ilyen eseteket, adott esetben szólnak egymásnak a dolgozók, de nyílt konfrontációt igyekeznek elkerülni, különösen kisgyerek esetén.

A vásárlók körében nem egyértelmű a kérdés

A korábbi szülői vélemények alapján a társadalom kettéoszlik a kérdésben. Sokan úgy vélik, hogy amíg nem fizették ki az árut, az nem a vásárló tulajdona, így a gyerek sem ehet bele. A higiéniai szempontok is gyakori ellenérvek: egyesek szerint zavaró lehet, ha más gyermek morzsál a pékáruból vagy esetleg visszatesz valamit a polcra. Többen hangsúlyozták, hogy a bolt nem étkező, és a gyerekeket is meg kell tanítani a vásárlási szabályokra.