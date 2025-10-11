Heves vita alakult ki a boltban evő gyerekekről: „Amíg nem fizetted ki, nem a tiéd!”

„Erre határozottan nem a válasz! Nem az van, amit a gyerek akar!” – írta egyik olvasónk a boltban evésről, és ezzel sokan egyetértettek. A hozzászólók többsége szerint az üzletben elfogyasztott, még ki nem fizetett élelmiszer nem számít a vásárló tulajdonának, így nem helyes a boltban enni, még akkor sem, ha gyerekről van szó.

Vajon kinek megengedett a boltban evés? Fotó: MW

Nem a tied, hanem a bolté – többen állítják

„Ameddig nem fizettem ki, addig nem jött létre az adásvétel, így az áruház tulajdona” – fogalmazott valaki, aki az élelmiszerboltok higiéniai szempontjaira is felhívta a figyelmet. Mint írta, nem szívesen venne meg olyan zsemlét, amire „egy gyerek morzsál vagy visszahullik belőle valami”. Sokan úgy látják, a gyereknek meg kell tanulniuk, hogy a bolt nem étkező, és a vásárlás szabályaihoz kell igazodnunk.

Egy korábbi bolti dolgozó, aki a Lidl-ben szerzett tapasztalatot, szintén megerősítette: „Jogosulatlan használatnak minősül, mert amíg nem fizeted ki, nem a tied, hanem a bolté. A legtöbb helyen ez ki is van írva.” Azt is hozzátette, hogy a kisgyermekes szülők esetében általában elnézőbbek, hiszen senki sem szeretné hallgatni a sírást, de a felnőttektől már türelmet várnak el. Az ilyen eseteket nem nézik jó szemmel, még ha nincs is belőle balhé. „Ha valaki rosszul van, és megiszik egy üdítőt, azt általában megértik, mert a pénztárnál látszik, hogy megitta. De egy péksüteménynél már nehezebb bizonyítani, hogy mennyi fogyott el.” A dolgozók ilyenkor belső csatornán jelzik egymásnak, ha valaki evett valamit a boltban, de nem mennek oda szóvá tenni.