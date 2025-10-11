1 órája
Heves vita alakult ki a boltban evő gyerekekről: „Amíg nem fizetted ki, nem a tiéd!”
Sok szülőben felmerül a kérdés, hogy baj-e, ha a gyerek a boltban beleharap a kiflibe, mielőtt az a kasszán átmenne. A boltban evés témája hatalmas vitát váltott ki hírportálunk Facebook-oldalán – a kommentelők többsége határozott véleményt fogalmazott meg.
„Erre határozottan nem a válasz! Nem az van, amit a gyerek akar!” – írta egyik olvasónk a boltban evésről, és ezzel sokan egyetértettek. A hozzászólók többsége szerint az üzletben elfogyasztott, még ki nem fizetett élelmiszer nem számít a vásárló tulajdonának, így nem helyes a boltban enni, még akkor sem, ha gyerekről van szó.
Nem a tied, hanem a bolté – többen állítják
„Ameddig nem fizettem ki, addig nem jött létre az adásvétel, így az áruház tulajdona” – fogalmazott valaki, aki az élelmiszerboltok higiéniai szempontjaira is felhívta a figyelmet. Mint írta, nem szívesen venne meg olyan zsemlét, amire „egy gyerek morzsál vagy visszahullik belőle valami”. Sokan úgy látják, a gyereknek meg kell tanulniuk, hogy a bolt nem étkező, és a vásárlás szabályaihoz kell igazodnunk.
Egy korábbi bolti dolgozó, aki a Lidl-ben szerzett tapasztalatot, szintén megerősítette: „Jogosulatlan használatnak minősül, mert amíg nem fizeted ki, nem a tied, hanem a bolté. A legtöbb helyen ez ki is van írva.” Azt is hozzátette, hogy a kisgyermekes szülők esetében általában elnézőbbek, hiszen senki sem szeretné hallgatni a sírást, de a felnőttektől már türelmet várnak el. Az ilyen eseteket nem nézik jó szemmel, még ha nincs is belőle balhé. „Ha valaki rosszul van, és megiszik egy üdítőt, azt általában megértik, mert a pénztárnál látszik, hogy megitta. De egy péksüteménynél már nehezebb bizonyítani, hogy mennyi fogyott el.” A dolgozók ilyenkor belső csatornán jelzik egymásnak, ha valaki evett valamit a boltban, de nem mennek oda szóvá tenni.
Sokan megértőek a boltban evéssel kapcsolatban
A bama.hu kommentelői között akadtak, akik a megértőbb oldalról közelítették meg a kérdést. Egy anyuka elmesélte, hogy amikor gyermeke még babakocsis volt, és sírva követelte a kiflit, odaadta neki, majd a pénztárnál bemutatta a csomagolást és kifizette. „Mosolyogtak, megköszönték, nem szóltak semmit” – írta, hozzátéve, hogy ma már gyerekei megtanulták, csak fizetés után lehet enni.
Mások szerint nem kell ebből akkora ügyet csinálni. „Ha éhes és adsz a kezébe egy kiflit, nem gondolnám, hogy baj lenne. Nyilván a pénztárnál ki kell fizetni, ennyi” – írta egy olvasó, aki szerint inkább ez a becsületes út, mintha valaki titokban enne meg valamit.
A véleményekből tehát egyértelműen kirajzolódik: a legtöbben a fizetés előtti fogyasztást helytelenítik, de sokan megértik a kisgyermekes szülőket, ha egy-egy alkalommal „kényszerhelyzetben” mégis engednek. Az biztos, hogy a téma nemcsak jogi vagy higiéniai kérdés, hanem a nevelés és a türelem próbája is – szülőnek, gyereknek és bolti dolgozónak egyaránt.