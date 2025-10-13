október 13., hétfő

Tisztelgés

2 órája

Breuer Marcell emlékpadot avattak Pécsett

Címkék#Tudásközpont#Breuer Marcell#emlékpad#Pécs

A világhírű pécsi születésű építész, Breuer Marcell előtt tiszteleg az a különleges emlékpad, amelyet október 10-én avattak fel a Tudásközpont előtt, a róla elnevezett sétányon.

Bama.hu

A Dél-Dunántúli Építész Kamara kezdeményezésére és széleskörű szakmai, civil összefogással megvalósult alkotás terveit a Bivak Stúdió építészei, Máté Tamás és Vass-Eysen Áron készítették. Munkájuról bővebben itt olvashatnak.

Az eseményhez kapcsolódva a Művészetek és Irodalom Házában megnyílt Mezősi Ágnes fotóművész „Breuer Project” című kiállítása is, amely az építész amerikai és európai épületeit mutatja be. A tárlat november közepéig látogatható.

 

