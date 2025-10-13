Breuer Marcell emlékpadot avattak Pécsett

A Dél-Dunántúli Építész Kamara kezdeményezésére és széleskörű szakmai, civil összefogással megvalósult alkotás terveit a Bivak Stúdió építészei, Máté Tamás és Vass-Eysen Áron készítették. Munkájuról bővebben itt olvashatnak.

Az eseményhez kapcsolódva a Művészetek és Irodalom Házában megnyílt Mezősi Ágnes fotóművész „Breuer Project” című kiállítása is, amely az építész amerikai és európai épületeit mutatja be. A tárlat november közepéig látogatható.