Őri László Brüsszelben mondta el, mi a lényeg!

Őri László, a Baranya Vármegyei Közgyűlés elnöke Brüsszelben, az Európai Régiók Bizottságának plenáris ülésén vett részt a minap, ahol a Szegénység elleni uniós stratégia volt a vita egyik fő témája. A vita során Őri László arra hívta fel a figyelmet, hogy a szegénység elleni küzdelemben a helyi közösségeknek, önkormányzatoknak és régióknak nagyobb szerepet kell kapniuk, hiszen ők ismerik legjobban a térségeik sajátos problémáit és szükségleteit.

Őri László Brüsszelben a helyi érdekért szólalt fel - Fotó: Őri László Facebook

Mi az brüsszeli Európai Régiók Bizottsága?

A Régiók Bizottsága (RB) az Európai Unió tanácsadó szerve, amelyben az EU tagállamainak helyi és regionális vezetői – például polgármesterek, vármegyei közgyűlési elnökök – vesznek részt. Feladata, hogy biztosítsa: az uniós döntéshozatal során figyelembe vegyék a helyi és regionális érdekeket.

Mi a szegénység elleni stratégia?

Az uniós szegénységellenes stratégia az Európai Szociális Jogok Pillérének része. Célja, hogy 2030-ig csökkenjen azoknak az embereknek a száma az EU-ban, akik szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élnek. A stratégia hangsúlyozza a foglalkoztatás, az oktatás, a lakhatás és a szociális ellátások fejlesztésének fontosságát.