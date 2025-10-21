Eddig pályázhatnak még a diákok a Bursa Hungarica ösztöndíjra

október 21., kedd

Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felhívása, amelyre számos baranyai településen élőként is lehet pályázni.

Tóth Viktória

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

Bursa Hungarica
Bursa Hungarica Ösztöndíj: még pályázhatnak (illusztráció). Fotó: MW

A pályázat idén is két típusban érhető el:

  • „A” típusú pályázat: azoknak a felsőoktatási hallgatóknak szól, akik teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben vesznek részt.
  • „B” típusú pályázat: azoknak a 2025/2026-os tanévben érettségiző középiskolások szól, illetve olyan érettségizett fiataloknak, akik a tervek szerint 2026/2027-es tanévtől kezdik meg tanulmányaikat felsőoktatási intézményben, nappali munkarendben.

A pályázatbeadáshoz egyszeri regisztráció szükséges a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa). A regisztrációt követően lehetséges a pályázóknak a személyes és pályázati adatok feltöltése. Ezt követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva, a kötelező mellékletek csatolásával az illetékes önkormányzatnál kell benyújtani.

A Bursa Hungarica benyújtási határideje

A pályázat rögzítése és az önkormányzathoz történő benyújtása 2025. november 4-ig lehetséges. A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el december 3-ig, a pályázók pedig december 4-ig kapnak értesítést az eredményről az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben.

 

