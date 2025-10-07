október 7., kedd

Így lehet igényelni a Bursa Hungarica támogatást!

Idén is szép összegeket kaphatnak a diákok a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretein belül.

Forrás: MW

Pécsvárad Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, amelyet a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködésben hirdetnek meg. A támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a hátrányos helyzetű, felsőoktatásban tanuló vagy oda készülő hallgatóknak.

A 2026. évre vonatkozó pályázat a 2025/2026. tanév második, valamint a 2026/2027. tanév első félévére szól. A jelentkezéshez a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER-Bursa) kell regisztrálni és kitölteni a pályázatot, amely az alábbi linken érhető el:
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A kitöltött és véglegesített űrlapot ki kell nyomtatni, aláírni, majd a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal Titkárságára (7720 Pécsvárad, Szentháromság tér 3.) kell benyújtani a pályázati felhívásban meghatározott kötelező mellékletekkel együtt.
Hiányos dokumentáció esetén a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat beadási határideje: 2025. november 4.

 

