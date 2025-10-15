Ennyi a buszbaleset Pécsen félév alatt: nem kell számolgatni tovább

A Tüke Busz Zrt. egészen érdekes számokkal érkezett – a pécsi önkormányzat bizottságai elé meglepő dokumentum került. A féléves beszámolóból kiderült, hogy 2025 első felében milyen jellegű és hány buszbaleset volt összesen Pécsen.

Itt sem a sofőr hibázhatott valójában, ez a buszbaleset sem történt volna meg, ha az út le van takarítva

Archív fotó: Anita Vlgy

A buszbalesetben ezek a jellemző hibák

Az első félévben összesen 41 idegen hibás káresemény történt, melyek közül 8 személyi sérüléssel járt. Az idegen hibás károk főbb okai a szabálytalan sávváltás, az elsőbbség meg nem adása, a követési távolság be nem tartása, valamint a kikerülés és kanyarodás szabályainak megszegése voltak. Egyre gyakoribb tapasztalat, hogy a balesetet okozó járművezetők a helyszínt elhagyják. Az adott időszakban összesen 38 saját hibás káresemény történt. A balesetek többsége a járművezetők figyelmetlenségére, illetve a közlekedési szabályok megszegésére vezethető vissza. Leggyakrabban a tolatás és a kanyarodás szabályainak be nem tartása okozott káreseményt.

Raposa Gábor, a Szolidaritás Autóbusz-Közlekedési Szakszervezet (SZAKSZ) pécsi vezetője azt mondta, hogy a helyi járatú buszvezetés sokkal nagyobb odafigyelést és koncentrációt igényel, mint a távolsági járatok vezetése. A városi forgalomban araszolni a csúcsidőben, útlezárások között manőverezni, sávot váltani és kikanyarodni mind jóval nehezebb feladat.

– Fontos lenne, hogy mindenki kipihenten, normál munkaidőben is elegendő bért kapjon ahhoz, hogy eltarthassa a családját – mondta a Bama.hu-nak Raposa Gábor. – A járatok közti pihenőidők, illetve a fordák szétosztása több járművezetőt igényel, ami természetesen növeli a bérköltségeket.

Kevesebb járat marad ki

Egy városi autóbusz évente átlagosan mintegy 40 ezer kilométert fut. A járművek átlagos fogyasztása 100 kilométerenként 50 liter, vagyis kilométerenként fél liter üzemanyaggal számolhatunk. Ez azt jelenti, hogy egy busz éves szinten körülbelül 20 ezer liter üzemanyagot használ fel. Az önkormányzat tehát már önmagában a buszok üzemeltetésével is jelentős kiadásokkal szembesül, miközben a karbantartásra fordított összeg 86 millió forinttal csökkent, miután csak a legszükségesebbekre költöttek. Érdekesség, hogy egy évvel ezelőtt fél év alatt még 165 járatkimaradás volt, ez 2025 első félében lecsökkent 45-re.