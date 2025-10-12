október 12., vasárnap

Miksa névnap

19°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bravúr

1 órája

Búvárokat vetettek be a mohácsi Duna-híd építésénél, elképesztő, amit véghez vittek

Címkék#segítség#Duna-híd#építmény#projekt

Összesen hat kéregelemet helyeznek egymásra a folyóban a Duna Aszfalt Zrt. kivitelezésében épülő mohácsi híd mederpillérének építésekor. Egy hazánkban először alkalmazott technológia milliméter pontosságot biztosít az első kéregelem beállításához, számolt be róla a Magyar Építők.

Máté Balázs (Mohácsi Újság.hu)

Kulcsfontosságú mozzanathoz érkezett a mohácsi Duna-híd építkezése: egyéves előkészítő munka után október 1-én beemelték a Duna medrébe a 3-as mederpillér első kéregelemét. A közel 30 kilométernyi útfejlesztést is magába foglaló projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a Duna Aszfalt Zrt. generálkivitelezésében valósul meg. A mérföldkőnek számító, múlt csütörtöki eseményt rendkívül összetett műveletekkel készítették elő, amelyeket lapunk folyamatosan követett a helyszínen. A projektet irányító szakemberek segítségével az olvasóinknak is megmutatjuk a részleteket.

Épül a mohácsi Duna-híd. Forrás: magyarepitok.hu

Így tudnak száraz munkaterületet létesíteni a folyóban

A terv szerint a 756 méteres mohácsi Duna-híd négy pilléren nyugszik majd, közülük a 3-as pillér épül a (leendő híd térségében egyébként közel 10 méter mély - a szerk.) folyó medrében, az úgynevezett kéregelemek által.

A technológia lényege, hogy a kéregelemeket a mederben egymásra helyezik, ezáltal a folyam közepén egy száraz munkatér-elhatárolást valósítanak meg.
A vasbeton kéregelemeket a kiterjedésük és tömegük miatt a jobb parton, a Mohácsi Szabadkikötőben kiépített előszerelő területen kivitelezik. A 3-as pillér megépítéséhez szükséges hat darab kéregelem egyaránt 2,2 méter magas, mintegy 52 méter hosszú és 8 méter széles; a tömegük pedig egyenként közel 160 tonna.

A negyedik kéregelem elhelyezése után emelkedik a víz fölé az építmény

A projekt egyik különlegessége, hogy az elemek hibátlan illeszkedése érdekében a kikötőben párosítva szerelik elő a hat kéregelemet.

Az elemeket egyenként emelik be a helyükre: október 1-én az A jelű kéregelem került be a Duna medrébe, erre helyezik majd rá az ehhez pontosan illeszkedő további elemeket.

A folyamat egyik meghatározó fázisa lesz, amikor a negyedik kéregelemet is behelyezik: a négy egymásra helyezett elem által ugyanis már a Duna átlagos vízszintje fölé emelkedik majd az építmény. Ezt követően még további két kéregelem érkezik meg a helyére. Ettől az építési fázistól kezdődhet meg az egyedi zsaluval a mederpillér további 10 méter magas szerkezetének szerelése.

A cölöpök előkészítéséhez a búvárokat is bevetették

A mederpillér alapját képező kéregelemek beépítéséhez páratlanul összetett előkészítés szükséges.

„A Duna kotort medrébe előzőleg 10 darab acél támasz csőcölöpöt és 2 darab iránycölöpöt vertünk le" - tudatta lapunkkal Wunderlich István, projektvezető. „Ezután a búvárok a tervezett feltámaszkodási szinten visszavágták víz alatt a cölöpöket, és acélból készült merevített kupakot illesztettek a csőcölöpbe."

Ugyanakkor a jobb parti szabadkikötőben is fontos munkák zajlottak:

szeptember 23-án az A kéregelem felett kivitelezett B kéregelemet bárkára emelték a Clark Ádám úszódaruval. Erre a fent említett páros kivitelezés miatt volt szükség: ugyanis így tudtak hozzáférni az addig a B elem alatt tárolt A elemhez.

Magyarországon először alkalmazott technológia segíti a milliméter pontos beállítást

Az ezt követő időszakban beépítették az A kéregelembe a további szükséges acél merevítőszerkezetet és az elhelyezést segítő árbócot, illetve prizmát. Megtörtént a medercölöpözést vezető gyűrűk elhelyezése, amelynek jelentőségét cikkünk későbbi részében írjuk meg.

Mindezeken túl egy olyan műszaki megoldást is alkalmaztak, amely igazi mérnöki különlegesség: még nem volt rá példa Magyarországon.

Ekkor került a helyére ugyanis a magassági finom beállítást lehetővé tevő 4 darab, egyenként 100 tonnás hidraulika munkahenger: ezek segítségével a mederbe lehelyezett A kéregelemet milliméter pontosan szintre lehet állítani.

Ahogy korábban is jeleztük, maga a vasbeton kéregelemes technológia sem szokványos, hiszen hazánkban legutóbb a 2007-ben átadott Pentele hídnál alkalmazták.

Megtámasztó kőszórás és 43 méteres mélységig lenyúló cölöpök segítik a pillér stabilizálását

Október 1-én a Clark Ádám úszódaruval bárkára emelték a fent leírt módon előkészített A kéregelemet. „Majd a kedvező időjárási viszonyok miatt még ugyanezen napon elhelyeztük a Duna medrében a tervezett helyére a 155 tonna tömegű A elemet" - tette hozzá a projektvezető.

A kéregelem elhelyezése elsőre sikeres volt, ezt a lehelyezést követően búvárokkal is ellenőriztük. A víz fölé nyúló árbócokon elhelyezett prizmák bemérésével a beemelés sikerességét geodéziailag is megerősítettük.

A beemelés után az A kéregelem köré egy megtámasztó kőszórást alakítanak ki a Dunában. Ezután kezdődik a mederpillér cölöpözése, amely során a kéregelemben előre elhelyezett - fent említett - vezetőgyűrűkön keresztül 37 darab cölöpöt fúrnak le a folyó medrébe. Érdekesség, hogy ezek a zagy-furatmegtámasztásos, 1200 mm átmérőjű cölöpök a kotort mederfenéktől számítva 43 méteres mélységig nyúlnak le.

A cölöpalapozás után érkezhetnek az újabb kéregelemek

A kéregelemek fent leírt logisztikájának megfelelően a napokban visszahelyezik a B jelű kéregelemet a Clark Ádám úszódaruval a szabadkikötőbe, majd ezután a megkezdődhet a B elemhez igazítva a C kéregelem szerelése, amelyet a B elemre ráhelyezve kiviteleznek.

A cölöpözéssel párhuzamosan zajlik majd a további kéregelemek előkészítése, amelyeket a cölöpalapozás után helyeznek le a Duna medrébe, várhatóan a jövő év első negyedévében.

Forrás: magyarepitok.hu

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu