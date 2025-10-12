Búvárokat vetettek be a mohácsi Duna-híd építésénél, elképesztő, amit véghez vittek

Kulcsfontosságú mozzanathoz érkezett a mohácsi Duna-híd építkezése: egyéves előkészítő munka után október 1-én beemelték a Duna medrébe a 3-as mederpillér első kéregelemét. A közel 30 kilométernyi útfejlesztést is magába foglaló projekt az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, a Duna Aszfalt Zrt. generálkivitelezésében valósul meg. A mérföldkőnek számító, múlt csütörtöki eseményt rendkívül összetett műveletekkel készítették elő, amelyeket lapunk folyamatosan követett a helyszínen. A projektet irányító szakemberek segítségével az olvasóinknak is megmutatjuk a részleteket.

Épül a mohácsi Duna-híd. Forrás: magyarepitok.hu

Így tudnak száraz munkaterületet létesíteni a folyóban

A terv szerint a 756 méteres mohácsi Duna-híd négy pilléren nyugszik majd, közülük a 3-as pillér épül a (leendő híd térségében egyébként közel 10 méter mély - a szerk.) folyó medrében, az úgynevezett kéregelemek által.

A technológia lényege, hogy a kéregelemeket a mederben egymásra helyezik, ezáltal a folyam közepén egy száraz munkatér-elhatárolást valósítanak meg.

A vasbeton kéregelemeket a kiterjedésük és tömegük miatt a jobb parton, a Mohácsi Szabadkikötőben kiépített előszerelő területen kivitelezik. A 3-as pillér megépítéséhez szükséges hat darab kéregelem egyaránt 2,2 méter magas, mintegy 52 méter hosszú és 8 méter széles; a tömegük pedig egyenként közel 160 tonna.

A negyedik kéregelem elhelyezése után emelkedik a víz fölé az építmény

A projekt egyik különlegessége, hogy az elemek hibátlan illeszkedése érdekében a kikötőben párosítva szerelik elő a hat kéregelemet.

Az elemeket egyenként emelik be a helyükre: október 1-én az A jelű kéregelem került be a Duna medrébe, erre helyezik majd rá az ehhez pontosan illeszkedő további elemeket.

A folyamat egyik meghatározó fázisa lesz, amikor a negyedik kéregelemet is behelyezik: a négy egymásra helyezett elem által ugyanis már a Duna átlagos vízszintje fölé emelkedik majd az építmény. Ezt követően még további két kéregelem érkezik meg a helyére. Ettől az építési fázistól kezdődhet meg az egyedi zsaluval a mederpillér további 10 méter magas szerkezetének szerelése.