1 órája
Patkányok a Centrum parkolóban − szörnyű betegségeket terjeszthetnek (FOTÓK)
Meglepő állapotokra bukkantunk. Egymástól függetlenül több olvasónk is jelezte, hogy patkányok lepték el a Centrum parkolót, utánajártunk a dolognak.
Hiába a rengeteg autó "tárolására" létrehozott parkoló, ha nem figyelünk a környezetünkre, a patkányok rögtön megjelennek.
A Centrum parkoló továbbra is Pécs belvárosának egyik központi helye, nem csupán azért, mert ez a megyeszékhely egyik legnagyobb területtel rendelkező parkolási lehetősége. Ki kell emelni, hogy az utóbbi időszakban egyre ritkábbak a balhék a környéken, ám olvasóink egymástól függetlenül jeleztek nekünk egy újdonsült problémát.
Patkányok a Centrum parkoló területén?
A Centrum parkoló az elmúlt hónapokban a pécsi balhés alakok gyűjtőhelyének számított, szinte heti rendszerességgel vonultak ki a hatóságok a környékre.
A buszpályaudvar, a Centrum parkoló és az Árkád környéke kvázi Pécs belvárosának Bermuda-háromszöge, hiába próbálnak a hatóságok rendszeres ellenőrzéseket tartani az érintett területeken, rengeteg a balhé és az atrocitás ezeken a helyeken. A Centrum parkolóban kéregetők miatt állt a bál rengetegszer, míg a buszpályaudvaron a különféle összezördülések miatt félnek az emberek.
A viszonylagos nyugalom nem sokáig tartott − patkányok ütötték fel a fejüket a környéken, ezt jelezte több olvasónk is, mi pedig kilátogattunk a környékre.
A parkoló − ahogy az lenni szokott − péntek reggel is tömve volt autókkal, és bizony több arra utaló nyomot is találtunk, hogy olvasóink éles szeme ismét nem tévedett. Lyukak a földben, ürülék, és a patkányok számára mennyei körülmények: szemét is bőven található a környéken.
Vélhetően a bokros területen előszeretettel tanyáznak hajléktalanok a parkoló mellett, a kiforgatott szemétből hátramaradt ételmaradékok, élelmiszerek pedig kedvező életteret teremthetnek a patkányoknak. A rágcsálók elleni védekezés alappillére a területek tisztántartása.
Nem csak a belvárosban jelentek meg
Olvasóink jelentései szerint a Kertváros egyes részein és az Endresz György utcában is felütötte a fejét a rágcsáló probléma, a patkányok ellen házilag pedig nehéz humánus módszerrel felvenni a harcot. A patkányok számos veszélyes betegséget terjeszthetnek, amelyek közvetlenül vagy közvetve az emberre is átterjedhetnek. Ilyen például a leptospirózis, amelyet a patkány vizelete terjeszt, és lázat, máj- vagy vesekárosodást okozhat. Emellett hordozhatják a pestist is (szerencsére erre nagyon régóta nem volt példa), amelyet a bolhák közvetítenek, és a történelem során súlyos járványokat idézett elő. A hantavírus és a szalmonellózis szintén gyakori patkányokhoz köthető fertőzések, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Ezért különösen fontos a rágcsálók elleni védekezés és a higiéniai szabályok betartása.