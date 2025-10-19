október 19., vasárnap

Ürülék és szeméthalom

Patkányok a Centrum parkolóban − szörnyű betegségeket terjeszthetnek (FOTÓK)

Meglepő állapotokra bukkantunk. Egymástól függetlenül több olvasónk is jelezte, hogy patkányok lepték el a Centrum parkolót, utánajártunk a dolognak.

Hiába a rengeteg autó "tárolására" létrehozott parkoló, ha nem figyelünk a környezetünkre, a patkányok rögtön megjelennek.

A Centrum parkoló továbbra is Pécs belvárosának egyik központi helye, nem csupán azért, mert ez a megyeszékhely egyik legnagyobb területtel rendelkező parkolási lehetősége. Ki kell emelni, hogy az utóbbi időszakban egyre ritkábbak a balhék a környéken, ám olvasóink egymástól függetlenül jeleztek nekünk egy újdonsült problémát. 

centrum parkoló
Szemét és a bokros területeken ürülék borítja a Centrum parkoló környékét.

Patkányok a Centrum parkoló területén? 

A Centrum parkoló az elmúlt hónapokban a pécsi balhés alakok gyűjtőhelyének számított, szinte heti rendszerességgel vonultak ki a hatóságok a környékre. 

A buszpályaudvar, a Centrum parkoló és az Árkád környéke kvázi Pécs belvárosának Bermuda-háromszöge, hiába próbálnak a hatóságok rendszeres ellenőrzéseket tartani az érintett területeken, rengeteg a balhé és az atrocitás ezeken a helyeken. A Centrum parkolóban kéregetők miatt állt a bál rengetegszer, míg a buszpályaudvaron a különféle összezördülések miatt félnek az emberek.

A viszonylagos nyugalom nem sokáig tartott − patkányok ütötték fel a fejüket a környéken, ezt jelezte több olvasónk is, mi pedig kilátogattunk a környékre. 

A parkoló − ahogy az lenni szokott − péntek reggel is tömve volt autókkal, és bizony több arra utaló nyomot is találtunk, hogy olvasóink éles szeme ismét nem tévedett. Lyukak a földben, ürülék, és a patkányok számára mennyei körülmények: szemét is bőven található a környéken. 

patkányok ellen házilag
Sajnos megfelelő körülményeket találtunk a parkoló környékén annak, hogy valóban patkányok éljenek itt.

Vélhetően a bokros területen előszeretettel tanyáznak hajléktalanok a parkoló mellett, a kiforgatott szemétből hátramaradt ételmaradékok, élelmiszerek pedig kedvező életteret teremthetnek a patkányoknak. A rágcsálók elleni védekezés alappillére a területek tisztántartása. 

Több, vélhetően patkányok által készített járat is található a füves területeken.
Forrás: Olvasói fotó

Nem csak a belvárosban jelentek meg

Olvasóink jelentései szerint a Kertváros egyes részein és az Endresz György utcában is felütötte a fejét a rágcsáló probléma, a patkányok ellen házilag pedig nehéz humánus módszerrel felvenni a harcot. A patkányok számos veszélyes betegséget terjeszthetnek, amelyek közvetlenül vagy közvetve az emberre is átterjedhetnek. Ilyen például a leptospirózis, amelyet a patkány vizelete terjeszt, és lázat, máj- vagy vesekárosodást okozhat. Emellett hordozhatják a pestist is (szerencsére erre nagyon régóta nem volt példa), amelyet a bolhák közvetítenek, és a történelem során súlyos járványokat idézett elő. A hantavírus és a szalmonellózis szintén gyakori patkányokhoz köthető fertőzések, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelentenek. Ezért különösen fontos a rágcsálók elleni védekezés és a higiéniai szabályok betartása.

 

