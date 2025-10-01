október 1., szerda

2 órája

Csapra verik a hordót: jön a baranyai Oktoberfest!

Komló ismét nagyszabású eseménnyel készül: október 11-én, szombaton a Komlói Sportcsarnokban rendezik meg a KomlóFestet.

Jusztin Levente
Csapra verik a hordót: jön a baranyai Oktoberfest!

A hangulat garantáltan hajazni fog az Oktoberfest miliőjére, hiszen perec, kolbász és csapolt sör mellett egész nap színes programok várják a közönséget. 

A kapunyitás 15 órakor lesz, majd fellép többek között az UnterRock zenekar, a Liederkranz Kórus, a Szenior Örömtánc Együttes és a Singvögel Kórus is. A délután egyik különlegessége a söröshordó csapra verése, este pedig színpadra lép az European Operett Produkciós Iroda három fiatal dívája, valamint az Alpenrose Tánccsoport. A napot a tombola és a 22 óráig tartó rockkoncert zárja. 

A 65 év felettieknek és 14 év alattiaknak a belépés ingyenes, a többieknek kedvezményes elővételi és helyszíni jegyek elérhetők.

 

 

