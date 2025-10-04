Vásárolj jó céllal!
1 órája
Daganatos gyermekek gyógyulását segítheted egy vásárlással
Október 6–10. között ismét megrendezi hagyományos jótékonysági ruha- és könyvvásárát a LIONS Club a pécsi LIONS Házban (Mártírok útja 9.).
Illusztráció.
A vásár nyitvatartása: hétfőn 12–18 óráig, kedden–pénteken 9–18 óráig. A rendezvény hetében további ruhaadományokat is szívesen fogadnak a szervezők.
A vásár bevételét ezúttal is az ingyenes szülőszállás működtetésére fordítják, amelyet elsősorban a Pécsett kezelt leukémiás és daganatos gyermekek szülei vehetnek igénybe. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hiszen a vásárlással nemcsak kedvező áron lehet jó minőségű ruhákhoz és könyvekhez jutni, hanem egyben fontos ügyet is támogathatnak.
Ezt ne hagyja ki!Sokan segítenének
2025.10.02. 15:36
Szívszorító: 175 ezer forintba kerül a kislány szemüvege, a család nem tudja kifizetni
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre