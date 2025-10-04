Daganatos gyermekek gyógyulását segítheted egy vásárlással

A vásár nyitvatartása: hétfőn 12–18 óráig, kedden–pénteken 9–18 óráig. A rendezvény hetében további ruhaadományokat is szívesen fogadnak a szervezők.

A vásár bevételét ezúttal is az ingyenes szülőszállás működtetésére fordítják, amelyet elsősorban a Pécsett kezelt leukémiás és daganatos gyermekek szülei vehetnek igénybe. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hiszen a vásárlással nemcsak kedvező áron lehet jó minőségű ruhákhoz és könyvekhez jutni, hanem egyben fontos ügyet is támogathatnak.