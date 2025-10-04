október 4., szombat

Ferenc névnap

16°
+15
+2
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vásárolj jó céllal!

1 órája

Daganatos gyermekek gyógyulását segítheted egy vásárlással

Címkék#bevétel#könyvvásár#ruhaadomány#LIONS Club#Pécs

Október 6–10. között ismét megrendezi hagyományos jótékonysági ruha- és könyvvásárát a LIONS Club a pécsi LIONS Házban (Mártírok útja 9.).

Tóth Viktória
Daganatos gyermekek gyógyulását segítheted egy vásárlással

Illusztráció.

A vásár nyitvatartása: hétfőn 12–18 óráig, kedden–pénteken 9–18 óráig. A rendezvény hetében további ruhaadományokat is szívesen fogadnak a szervezők.

A vásár bevételét ezúttal is az ingyenes szülőszállás működtetésére fordítják, amelyet elsősorban a Pécsett kezelt leukémiás és daganatos gyermekek szülei vehetnek igénybe. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hiszen a vásárlással nemcsak kedvező áron lehet jó minőségű ruhákhoz és könyvekhez jutni, hanem egyben fontos ügyet is támogathatnak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu