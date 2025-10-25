Dermesztő látvány: orbitális darázsfészek egy pécsi háznál, a költözést fontolgatják (FOTÓ)

Gyakran érhetnek bennünket elsőre kellemetlen találkozások Baranya vármegyében is, elég csak a mostanában sűrűbben felbukkanó, magukat elsőre mérges kígyóként feltüntető siklókra gondolni. Szerencsére ezen észleléseknél utólag mindig kiderült, hogy nem rákosi vipera járja a vármegyét, ám egy focilabda méretű darázsfészek látványa nem csak elsőre ijesztő.

Hatalmas darázsfészek egy pécsi ház udvarán. Többen a városból való költözést fontolgatják.

Forrás: Reddit

Szakember kerestetett a darázsfészek eltávolítása céljából

Segítségkérő posztot tett közzé a Redditen egy felhasználó, akinek elmondása szerint egy rég nem használt kutyaház áll az udvarán, ebben találta meg a körülbelül focilabda nagyságú darázsfészket. A hozzászólók között persze akadt olyan is, aki próbált segíteni darázsirtásban egy szaki telefonszámával, de a legtöbben poénosra vették a figurát, szemezgettünk a legjobbakból.

Ja, hogy ez egy kutyaház...azt hittem először, hogy ez egy normális méretű fészer egy autó méretű darázsfészekkel” - írta viccesen egy kommentelő, amelyre érkezett is a válasz: „én már elköltöztem a városból.

Egyesek szerint itt már csak a lángszóró segíthet, mások azt állítják, ez egy átjáró a túlvilágba.

Darázsirtás házilag: senkinek sem ajánlott

Fontos, hogy semmiképp se próbáljuk meg magunk házi praktikákkal eltávolítani ezeket a hatalmas fészkeket, még akkor se, ha beköszönt a téli időjárás. A darazsak többsége ugyanis nem éli túl a telet: ősszel a dolgozók és a hímek elpusztulnak, mivel a hideg és a táplálékhiány miatt nem tudnak tovább élni. Csak a megtermékenyített fiatal királynők telelnek át védett helyeken, például fakéreg alatt, avarban vagy padlásokon. Télen nyugalmi állapotban maradnak, majd tavasszal felébrednek, és új fészket alapítanak, így kezdődik el a következő darázsgeneráció élete.