Vigyázat! Újra adatokat lopnak a csalók ezzel a módszerrel!

Újra ellepték a pécsiek Facebook-üzenőfalát azok a Decathlon csalást rejtő hirdetések, amelyek azt ígérik, hogy mindössze 4000 forintért bárki hozzájuthat egy The North Face hátizsákhoz. A bejegyzések szerint ehhez nem kell mást tenni, mint kitölteni egy rövid kérdőívet, majd a csomag három napon belül megérkezik. A posztokban gyakran szerepel egy személyes történet is, például hogy valakinek a testvére vagy a férje bukott le a Decathlonnál dolgozva, és így jutott hozzá a „titkos trükkhöz”, amelyet most megoszt másokkal. A történet azonban minden esetben kitalált, az egész kampány célja pedig nem más, mint a gyanútlan érdeklődők bizalmának elnyerése.

Újra itt a Decathlon csalás: az áruház nevében akarnak adatot lopni a csalók

Az oldal, amelyre a hirdetés kattintás után átirányítja a felhasználót, első pillantásra a Decathlon hivatalos weboldalára hasonlít. Közelebbről azonban kiderül: a felület igencsak kezdetleges, és mindössze a kérdőív kitöltésére, valamint az adatok megadására szolgál. Vásárlásra vagy termékek böngészésére nincs lehetőség. A hamis weboldal egyetlen célja az, hogy személyes és banki információkat csaljon ki a látogatókból.

Korábban is próbálkoztak a Decathlon csalással

Nem ez az első alkalom, hogy ilyen típusú hirdetések keringenek a közösségi médiában. A Redditen és más fórumokon többen jelezték, hogy már korábban is találkoztak hasonló online átveréssel, és volt, aki a bankkártyaadatait is megadta a csalóknak. A károsultak arról számoltak be, hogy a hirdetett terméket természetesen soha nem kapták meg, viszont rövid időn belül gyanús tranzakciók jelentek meg számlájukon.

A Decathlon korábban egyértelművé tette: a hirdetések nem tőlük származnak, és semmi közük a kampányhoz. Hangsúlyozták, hogy minden valódi akciójuk kizárólag a hivatalos felületeiken – például a saját weboldalukon vagy Facebook-oldalukon – érhető el. A vállalat arra kéri a felhasználókat, hogy ne kattintsanak az ilyen gyanús hirdetésekre, semmiképpen ne adjanak meg személyes adatokat, és tegyenek bejelentést a Facebook felé, ha ilyen tartalommal találkoznak.