Rengeteg denevér keres most új szállást: a lakásodat vagy lépcsőházadat is kinézhetik!

Az ősz beköszöntével újra eljött az az időszak, amikor a legtöbb megkeresést kapjuk lakásba repülő denevérekkel kapcsolatban. Mivel a nemzeti park igazgatóság erőforrásai végesek, viszont az esetek nagy részében a szakemberek közreműködése nélkül is megoldható a probléma, néhány tanáccsal igyekeznek segíteni azoknak, akik beltéri denevér problémájával szembesülnek.

Lakásokba, lépcsőházba is beköltözhet a denevér. Fotó: Magyar Madártani Egyesület

Ismertetésük szerint a nyár végére az idén született fiatal állatok már mind kirepültek, így maguknak kell élelemről gondoskodniuk, valamint búvóhelyet találniuk, amiben – érthetően – még nincs nagy tapasztalatuk. Az idősebb példányok is felszabadulnak az utódgondozás terhe alól, így szabadabban kóborolnak a táplálékforrásokat követve, és gyakrabban keresnek ideiglenes szálláshelyeket. Eközben a téli álomra készülő denevérek igyekeznek az utolsó meleg napok rovarbőségét maximálisan kihasználni, hogy elegendő energiát halmozhassanak fel a hideg téli hónapok átvészeléséhez – részletezte a DDNPI.

Úgy folytatták, mindezek együttesen eredményezik azt, hogy a városi környezethez szokott, velünk együtt élő fajok gyakrabban repülnek be akár a lámpára gyűlő zsákmány után, akár nappali pihenőhelyet keresve az épületek olyan tereibe is, ahol korábban nem tapasztalták őket és ahol zavarják az embert, sőt olykor magukat is veszélybe sodorják. Az ilyen találkozások megelőzésére olcsó és hatékony megoldás a szúnyogháló felszerelése, de ha ez nincs, akkor bizony előfordulhat, hogy betéved egy vagy több denevér.

Beltéri denevér? Ez a teendő...

A szobába, lépcsőházba berepült a denevérek néha csak a fényre repülő zsákmányt követik és hamar ki is repülnek, de előfordul, hogy eközben a szobákban lévő apró tárgyak, a puha hangelnyelő felületek (szőnyegek, kárpitok, stb.) miatt elvesztik a tájékozódó képességüket.

Ilyen esetben - hívta fel a figyelmet a nemzeti park - a legjobb megoldás, ha az összes ablakot kinyitjuk, a függönyöket széthúzzuk, hogy a lehető legszélesebb kijáratot biztosítsuk, majd a villanyt lekapcsoljuk, a szoba összes ajtaját becsukjuk és magára hagyjuk az állatot a szobában, hogy megnyugodva kirepüljön és folytassa a vadászatot.

Ha több denevér kering a szobában vagy lépcsőházban, és nappalra is bent maradnak, akkor valószínűleg (ideiglenes) szállásként tekintenek a helyre. A megoldás ilyenkor is hasonló az előzőekben leírtakhoz, azonban fontos, hogy az alkonyatkor vadászni induló állatok után a „berepülő nyílásokat” csukjuk be, hogy a hajnali lefekvéskor ne térhessenek vissza.

Előfordulhat, hogy nem ürül ki a hely egy éjszaka alatt (például eső vagy lehűlés esetén), ilyenkor a következő alkonyatkor újra ki kell engedni a bent rekedteket. Ha nem repülő denevérrel van dolgunk, akkor persze ez a megoldás nem működik. Ilyenkor muszáj aktívan segíteni az állatoknak, hogy elhagyják a lakást. Ebben az esetben DDNPI javaslatai szerint a következők alapján járjunk el:

Egy tiszta ronggyal vagy vastagabb kesztyűben fogjuk meg az állatot és vigyük ki a szabadba olyan helyre, ahol árnyékban, kutya-macska által elérhetetlen helyen lehet. Ha erre nincs mód, helyezzük egy zárható, jól szellőző dobozba (egy kilyuggatott cipős doboz remekül megfelel), tegyünk mellé lapos kupakban, tálkában egy kevés vizet és a lezárt dobozzal együtt helyezzük sötét, csendes helyre!

Soha ne fogjuk meg, ne lógassuk a denevért a szárnyánál fogva! A csontjai, ízületei nagyon sérülékenyek és nehezen gyógyulnak! Fontos megjegyezni, hogy rendkívül csekély az esély arra, hogy Magyarországon fertőzést kapjunk egy denevértől, a veszettség kockázatát azonban komolyan kell venni, ezért puszta kézzel soha ne fogjuk meg a denevéreket!