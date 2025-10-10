Szomorú hír: bezárt a legendás baranyai halászcsárda – 1963 óta szolgálta a vendégeket

A dunaszekcsői halászcsárda nem csupán Baranya vármegyében, hanem annak határain túl is ismert és népszerű hely volt az elmúlt évtizedekben, mégis a bezárás sorsára jutott, ám 2023-ban, a Duna Csárda fennállásának 60. évfordulóján új tulajdonosi háttérrel újra életre kelt a vendéglátóhely. Sajnos azonban nem tartott sokáig a fellángolás, szeptember végén végleg bezárt az étterem.

A legendás Duna Csárda történelme ismét szünetel. Forrás: Google Maps

Bezárt a Duna Csárda

A Duna Csárda azzal a céllal kezdte meg 2023-ban újra a működését, hogy visszahozza a régi ízeket és a hangulatot is. Ikonikus, közkedvelt ételek: halászlé, harcsapörkölt, révpalacsinta és persze élő zenés estek, ám nem sokáig tartott a csárda újkori történelme.

Az egyik legnépszerűbb étterem Baranya vármegyében A hely annyira népszerűnek számított a nyolcvanas években, hogy sokszor asztalhoz sem volt egyszerű jutni. A Dunántúli Napló archívumából kiderül, hogy a csárda népszerűségét a sajtó is folyamatosan követte. 1963 nyarán (ekkor nyitott meg először a dunaszekcsői halászcsárda) például azt írták róla, „érdemes volt a nyár elején 350 ezer forintért felújítani és érdemes, sőt, szükséges lesz tovább bővíteni a konyhát, az éttermet”. A vendéglátóhely szépen lassan turistacélpont lett, főképp a Duna-Tisza közéről érkező turistabuszok kedvelt megállóhelye lett. A szóbeszéd szerint a sofőr akkoriban leszállt a buszról és bekiabált a csárdába, hogy 40 halászlé lesz. Ez annak idején természetes volt, erre fel is voltak készülve nap, mint nap. Egy halászlé 40 forint 70 fillér volt akkoriban, ami olcsónak számított, mert másutt 50 forint felett árulták.

Próbáltuk elérni a Duna Csárda üzemeltetőit, ám a közösségi oldalukon megadott telefonszám már nem volt kapcsolható, e-mailes megkeresésünkre pedig cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz.