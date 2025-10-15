Durva: két konténernyi szemét gyűlt össze!

A szemétszedésben a pécsi Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium ötven diákja, kísérő tanáraik és a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság önként jelentkező munkatársai vettek részt.

A projekt keretében vállalt környezeti nevelés és oktatási program elsődleges célja az, hogy felhívja a figyelmet a környezettudatosság, a természeti értékek és erőforrások megóvásának fontosságára. A hulladék illegális elhelyezése nemcsak a természetet rongálja, hanem az egészségre is káros, rontja az életminőségünket. A természetben eldobott szemét, vagy az illegális hulladékégetés mindemellett növeli az avar- és erdőtüzek kialakulásának lehetőségét is.

A szerdai akcióban résztvevők két konténernyi szemetet gyűjtöttek össze a pécsi István-akna, Árpádtető, István-akna – Árpádtető összekötő út által határolt területről. A pécsi külterület megtisztítása után a diákok egy előadást hallgattak meg, amelyből megtudhatták, miként tehetnek a legtöbbet környezetük védelme, valamint a szabadtéri tüzek megelőzése, az erdőkre és a szabad területekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok betartása érdekében, illetve azt, hol és milyen formában van szerepük saját környezetük biztonságának megőrzésében.