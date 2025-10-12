Ebben a baranyai faluban valóban kolbászból lesz a kerítés!

November 8-án ismét megtelik élettel Magyarhertelend főtere, hiszen megrendezik a II. Kolbásztöltő Fesztivált. A hagyományőrző rendezvény reggel 9 órától várja az érkező, ötfős csapatokat és az érdeklődő látogatókat. A kolbásztöltő verseny 10 órakor kezdődik, a közös ebédnél pedig toros káposzta kerül az asztalokra. A legügyesebb csapatokat 13 órakor hirdetik ki, de a nap folyamán a vidám hangulatról Pozi zenéje gondoskodik.

A szervezők minden induló csapat számára 5 kilogramm darált húst biztosítanak, a többi alapanyagot és eszközt a résztvevőknek kell hozniuk. A nevezés díjtalan, de a helyek korlátozottak, ezért érdemes időben jelentkezni. A barátságos, falusi hangulatú fesztivál remek lehetőséget kínál közösségépítésre és gasztronómiai élményekre egyaránt.