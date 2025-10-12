október 12., vasárnap

Miksa névnap

13°
+21
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ínycsiklandozó falatok

55 perce

Ebben a baranyai faluban valóban kolbászból lesz a kerítés!

Címkék#Kolbásztöltő Fesztivál#gasztronómia#program

Jusztin Levente

November 8-án ismét megtelik élettel Magyarhertelend főtere, hiszen megrendezik a II. Kolbásztöltő Fesztivált. A hagyományőrző rendezvény reggel 9 órától várja az érkező, ötfős csapatokat és az érdeklődő látogatókat. A kolbásztöltő verseny 10 órakor kezdődik, a közös ebédnél pedig toros káposzta kerül az asztalokra. A legügyesebb csapatokat 13 órakor hirdetik ki, de a nap folyamán a vidám hangulatról Pozi zenéje gondoskodik.

A szervezők minden induló csapat számára 5 kilogramm darált húst biztosítanak, a többi alapanyagot és eszközt a résztvevőknek kell hozniuk. A nevezés díjtalan, de a helyek korlátozottak, ezért érdemes időben jelentkezni. A barátságos, falusi hangulatú fesztivál remek lehetőséget kínál közösségépítésre és gasztronómiai élményekre egyaránt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu