Eladóvá vált az üzlet

1 órája

Ég veletek, finomságok − bezárt a pécsiek egyik kedvenc helye

Átmeneti bezárást emlegettek, majd árulni kezdték az üzletet.

Bama.hu
Illusztráció.

Forrás: MW

Fotó: Nemeth Andras Peter

Egyik napról a másikra átmeneti bezárást hirdetett, majd eladóvá vált a Rétescake Pécs üzlet a Magyarürögyi úton. A nevéből adódóan rétesekben utazó bolt a hirdetés szerint időhiány, és nem működési probléma miatt keres új gazdát.

A pécsi Retescake üzlet, bérleti joggal és franchise joggal együtt került ki a piacra, a hirdetés szerint állandó vendégkörrel, azonnal tovább üzemeltethető formában. A hely nem csak a finomságok miatt volt sokak számára fontos, ugyanis az egyik pécsi csomagpont (Packeta) is itt működik.

Több élelmiszer bolt, most pedig egy rétesező

Az elmúlt időszakban többször is beszámoltunk bezárásokról: a város egyik forgalmas és népszerű Spar szupermarkete pár hónapja köszönt el a vásárlóktól.

 

 

