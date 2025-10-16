október 16., csütörtök

Gál névnap

13°
+16
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mindenkit szeretettel várnak

52 perce

Egerágra látogat Bolond Istók

Címkék#önkormányzat#falu#korhatár#rendezvény

Az egerági önkormányzat tájékoztatása szerint vasárnap 17 órától a falu művelődési házában adja elő a Soltis Lajos színház a Bolond Istók című előadását.

Bama.hu
Egerágra látogat Bolond Istók

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: New Africa

Mint írták, az egyfelvonásos, mintegy 40 perc hosszúságú darab korhatártól függetlenül megtekinthető. 

Szervezői döntés alapján a rendezvényre előzetesen nem szükséges regisztrálni, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

 - olvasható Egerág Facebook-oldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu