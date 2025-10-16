Mindenkit szeretettel várnak
Egerágra látogat Bolond Istók
Az egerági önkormányzat tájékoztatása szerint vasárnap 17 órától a falu művelődési házában adja elő a Soltis Lajos színház a Bolond Istók című előadását.
Mint írták, az egyfelvonásos, mintegy 40 perc hosszúságú darab korhatártól függetlenül megtekinthető.
Szervezői döntés alapján a rendezvényre előzetesen nem szükséges regisztrálni, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
- olvasható Egerág Facebook-oldalán.
