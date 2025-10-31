október 31., péntek

2 órája

Csak egy százalék, de hatalmas segítség

Címkék#segítség#NAV#állatvédelem#forint#összeg

Az elmúlt évek enyhe megtorpanása után idén újabb lendületet vett a személyi jövedelemadóból tett egy százalékos felajánlás Baranya megyében. Mint a számok mutatják, a „csak" egy százalék esetenként hatalmas segítséget jelent az összeget jótékony célra fordító civil szervezeteknek.

Kaszás Endre
Csak egy százalék, de hatalmas segítség

Forrás: Shutterstock / Illusztráció

Fotó: Poppy Pix

Mint közismert, a Magyarországon adózó magánszemélyek, és vállalkozók számára lehetőség van, hogy befizetett jövedelemadójuk egy százalékát egy nonprofit szervezetnek, újabb egy százalékát pedig valamelyik egyháznak címezzék. A korábban mind az adakozók, mind pedig a kedvezményezett közhasznú civil szervezetek körében nagy népszerűségnek örvendő lehetőség most újra lábra kapott, jelentősen nőtt a felajánlók jótékony aktivitása.

Az adó egy százalékból felajánlott juttatások jelentős része idén is az állatmenhelyek működését segítheti
Az adó egy százalékból felajánlott juttatások jelentős része idén is az állatmenhelyek működését segítheti
Fotó: MW / Forrás:  MW

- A baranyai civilszervezetek részére közel 58500 magánszemély ajánlott fel egy százalékot a 2024-es jövedelemadójából, ami 2500-zal több „adományozót” jelent, mint tavaly. 1279 helyi szervezet kapott támogatást, a legnagyobb összegek ebben az évben is a gyermekegészségügy területével és az állatvédelemmel foglalkozó civileknek jutottak - tudtuk meg Barlai Krisztinától, a NAV baranyai szóvivőjétől.

Az egy százalékból felajánlott összeg Baranyában meghaladta az 582 millió forintot

A felajánlott összeg meghaladta az 582 millió forintot, ami 93 millió forinttal több, mint az előző évi. Idén, az adózóktól, átlagosan 10 ezer forint támogatás érkezett a civilszervezetekhez. Úgy tűnik tehát, hogy új lendületet kapott megyénkben a jótékony felajánlás, ami az adóbevallási szezonban mindössze néhány perces figyelmet igényel az  ilyen módon adakozók részéről.

 

