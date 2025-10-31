Csak egy százalék, de hatalmas segítség

Mint közismert, a Magyarországon adózó magánszemélyek, és vállalkozók számára lehetőség van, hogy befizetett jövedelemadójuk egy százalékát egy nonprofit szervezetnek, újabb egy százalékát pedig valamelyik egyháznak címezzék. A korábban mind az adakozók, mind pedig a kedvezményezett közhasznú civil szervezetek körében nagy népszerűségnek örvendő lehetőség most újra lábra kapott, jelentősen nőtt a felajánlók jótékony aktivitása.

Az adó egy százalékból felajánlott juttatások jelentős része idén is az állatmenhelyek működését segítheti

Fotó: MW / Forrás: MW

- A baranyai civilszervezetek részére közel 58500 magánszemély ajánlott fel egy százalékot a 2024-es jövedelemadójából, ami 2500-zal több „adományozót” jelent, mint tavaly. 1279 helyi szervezet kapott támogatást, a legnagyobb összegek ebben az évben is a gyermekegészségügy területével és az állatvédelemmel foglalkozó civileknek jutottak - tudtuk meg Barlai Krisztinától, a NAV baranyai szóvivőjétől.

Az egy százalékból felajánlott összeg Baranyában meghaladta az 582 millió forintot

A felajánlott összeg meghaladta az 582 millió forintot, ami 93 millió forinttal több, mint az előző évi. Idén, az adózóktól, átlagosan 10 ezer forint támogatás érkezett a civilszervezetekhez. Úgy tűnik tehát, hogy új lendületet kapott megyénkben a jótékony felajánlás, ami az adóbevallási szezonban mindössze néhány perces figyelmet igényel az ilyen módon adakozók részéről.