Már a PTE-re is beférkőztek − veszélyben a hallgatók!

Újabb csalási forma ütötte fel a fejét Pécsen, amely az egyetemi hallgatókat érinti. A PTE ÁJK Tankönyvbörze csoportban jelent meg egy magát korábbi diáknak kiadó tag, aki használt könyveket kínált eladásra, előre utalást kért, majd eltűnt a pénzzel. A csalót azóta kitiltották, ám egy új, hamis oldal létrehozása gyakorlatilag perceket vesz igénybe, a diákoktól megtudtuk, hogy nem egyetlen profilról próbálkoztak náluk.

A pécsi egyetem hallgatóit érte támadás.

Fotó: Sándor Judit

Veszélyben az egyetem diákjai

Az egyetem diákjai aggódni kezdtek, többeket is megtaláltak azok az álprofilok, akik pénzt akartak kicsalni a gyanútlan tanulóktól.

A csoport egyik moderátora tett közzé egy figyelemfelhívó bejegyzést.

Kedves @mindenki! Úgy tűnik, a csoportban volt valaki, aki magát hallgatónak adta ki, és tankönyveket adott el személynek, előre utalással. Az érintett személy nem a Kar hallgatója, kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy kitől-mit vesznek meg, és mindenekelőtt kerüljék az előre utalást! A MentorKlub csapata a hallgatók segítésére hozta létre ezt a csoportot, hogy megkönnyítse az információ- és tankönyvcserét. A tagok között zajló magánügyletekért azonban nem tudunk felelősséget vállalni, ezért kérünk mindenkit, hogy körültekintően járjon el, és ha gyanús esettel találkozik, azonnal jelezze nekünk. A mai jelzést követően az érintett személy tagságát haladéktalanul felfüggesztettük, így többé nem tud a csoportban hirdetéseket megosztani. A MK pusztán a csoport létrehozója és adminisztrátora, de egyik tagja sem tud felelősséget vállalni a csoportban végbemenő ügyletek jogszerűségéért.

Úgy tűnik, hogy már a használt könyv vásárlás sem biztonságos, így érdemes csak akkor élni a lehetőséggel, ha személyesen tudjuk átvenni és kifizetni a nekünk kellő darabokat.

Nyilvános csoportban zajlik az adok-veszek, ahová a csalók is beférkőztek.

Forrás: Facebook

Egyetemi csalók jelentek meg

Pár hete számoltunk be arról, hogy Pécsi Tudományegyetem biztonsági személyzete küldött tájékoztatást a hallgatóknak, akiket adathalászok hamis e-mailekkel kezdtek el bombázni.