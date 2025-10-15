1 órája
Már a PTE-re is beférkőztek − veszélyben a hallgatók!
Egyre több a veszélyhelyzet. A Pécsi Tudományegyetem diákjait vették célba, ráadásul többen is.
Fotó: SandorJudit
Újabb csalási forma ütötte fel a fejét Pécsen, amely az egyetemi hallgatókat érinti. A PTE ÁJK Tankönyvbörze csoportban jelent meg egy magát korábbi diáknak kiadó tag, aki használt könyveket kínált eladásra, előre utalást kért, majd eltűnt a pénzzel. A csalót azóta kitiltották, ám egy új, hamis oldal létrehozása gyakorlatilag perceket vesz igénybe, a diákoktól megtudtuk, hogy nem egyetlen profilról próbálkoztak náluk.
Veszélyben az egyetem diákjai
Az egyetem diákjai aggódni kezdtek, többeket is megtaláltak azok az álprofilok, akik pénzt akartak kicsalni a gyanútlan tanulóktól.
A csoport egyik moderátora tett közzé egy figyelemfelhívó bejegyzést.
Kedves @mindenki!
Úgy tűnik, a csoportban volt valaki, aki magát hallgatónak adta ki, és tankönyveket adott el személynek, előre utalással. Az érintett személy nem a Kar hallgatója, kérjük, fokozottan ügyeljenek arra, hogy kitől-mit vesznek meg, és mindenekelőtt kerüljék az előre utalást! A MentorKlub csapata a hallgatók segítésére hozta létre ezt a csoportot, hogy megkönnyítse az információ- és tankönyvcserét. A tagok között zajló magánügyletekért azonban nem tudunk felelősséget vállalni, ezért kérünk mindenkit, hogy körültekintően járjon el, és ha gyanús esettel találkozik, azonnal jelezze nekünk. A mai jelzést követően az érintett személy tagságát haladéktalanul felfüggesztettük, így többé nem tud a csoportban hirdetéseket megosztani. A MK pusztán a csoport létrehozója és adminisztrátora, de egyik tagja sem tud felelősséget vállalni a csoportban végbemenő ügyletek jogszerűségéért.
Úgy tűnik, hogy már a használt könyv vásárlás sem biztonságos, így érdemes csak akkor élni a lehetőséggel, ha személyesen tudjuk átvenni és kifizetni a nekünk kellő darabokat.
Egyetemi csalók jelentek meg
Pár hete számoltunk be arról, hogy Pécsi Tudományegyetem biztonsági személyzete küldött tájékoztatást a hallgatóknak, akiket adathalászok hamis e-mailekkel kezdtek el bombázni.