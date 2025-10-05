Újítás több magyar óvodában − éjszakai ottalvási lehetőséget vezettek be

Terézváros önkormányzata bevezeti azt az új, szülőket segítő kezdeményezést, amelynek keretében havonta egyszer éjszakai ott alvós programot indítanak az óvodákban − számolt be róla az eduline.hu. Az éjszakai óvoda ötlete már az ország több pontján is megjelent.

Az éjszakai óvoda ötlete megosztotta a szülőket, kötelezővé azonban nem teszik.

Forrás: MW

Jön az éjszakai óvoda

Az éjszakai óvoda program célja kettős. Egyrészt tehermentesíteni a szülőket: lehetőséget adni arra, hogy legalább havonta legyen egy este, amikor kettesben tölthetik az idejüket – például vacsorával, színházzal vagy egyszerű pihenéssel – anélkül, hogy bébiszittert kellene alkalmazniuk. Másrészt az éjszakai óvoda különleges élményt nyújt a gyerekeknek, és segíti őket abban is, hogy hozzászokjanak az ott alvós környezethez – ami jól jöhet majd későbbi nyári táboroknál.

Az első „Hold Kuckó” elnevezésű alkalom szeptember 26-án volt a Mesevilág, a Játékvár és a Fasori Kicsinyek Óvodában. Aznap este 18:00 órától másnap reggel 8:30-ig maradhattak ott a gyerekek. Az óvoda pedagógusai különféle programokkal készültek: KRESZ-pályán gyakorolták a közlekedést, papírból készítettek maketteket, rendeztek kincskeresést, és elemlámpával járhatták be a folyosókat, miközben világító jutalmakat kerestek a sötétben.

A kezdeményezés mintáját Szolnokon már korábban bevezették, és ott hosszabb ideje sikeresen működik.

Mit szólnak ehhez a szülők?

A téma kapcsán lapunk a baranyai édesanyák véleményére is kíváncsi volt: örülnének-e, ha több pécsi óvoda is bevezetné ezt az újítást?

A válaszok megosztóra sikeredtek, volt, aki szerint ez egy pozitív kezdeményezés, ugyanakkor akadtak olyanok is, akik nem tudnák elképzelni, hogy a kisgyermekük ne otthon töltse az éjszakát.

A kisfiam gyakran többször is felébred az éjszaka közepén, el sem tudom képzelni, hogy mi lenne, ha nem lennék ott mellette, ha valamitől megriad. Akinek teher a gyermeke, annak korábban kellett volna gondolkodnia − én nem tudnék nyugodtan szórakozni úgy, hogy közben ő az óvodában tölti az éjszakát

− mondta el olvasónk.