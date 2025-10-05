október 5., vasárnap

Aurél névnap

11°
+17
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Te ott mernéd hagyni a gyermeked?

2 órája

Újítás több magyar óvodában − éjszakai ottalvási lehetőséget vezettek be

Címkék#vélemény#önkormányzat#program#édesanya#papír

Egy szabad este a szülőknek, remek program a gyermekeknek. Jön az éjszakai óvoda.

Bama.hu
Újítás több magyar óvodában − éjszakai ottalvási lehetőséget vezettek be

Egy szabad este csábító lehet a szülőknek.

Forrás: MW

Terézváros önkormányzata bevezeti azt az új, szülőket segítő kezdeményezést, amelynek keretében havonta egyszer éjszakai ott alvós programot indítanak az óvodákban − számolt be róla az eduline.hu. Az éjszakai óvoda ötlete már az ország több pontján is megjelent.

éjszakai óvoda
Az éjszakai óvoda ötlete megosztotta a szülőket, kötelezővé azonban nem teszik.
Forrás: MW

Jön az éjszakai óvoda

Az éjszakai óvoda program célja kettős. Egyrészt tehermentesíteni a szülőket: lehetőséget adni arra, hogy legalább havonta legyen egy este, amikor kettesben tölthetik az idejüket – például vacsorával, színházzal vagy egyszerű pihenéssel – anélkül, hogy bébiszittert kellene alkalmazniuk. Másrészt az éjszakai óvoda különleges élményt nyújt a gyerekeknek, és segíti őket abban is, hogy hozzászokjanak az ott alvós környezethez – ami jól jöhet majd későbbi nyári táboroknál.

Az első „Hold Kuckó” elnevezésű alkalom szeptember 26-án volt a Mesevilág, a Játékvár és a Fasori Kicsinyek Óvodában. Aznap este 18:00 órától másnap reggel 8:30-ig maradhattak ott a gyerekek. Az óvoda pedagógusai különféle programokkal készültek: KRESZ-pályán gyakorolták a közlekedést, papírból készítettek maketteket, rendeztek kincskeresést, és elemlámpával járhatták be a folyosókat, miközben világító jutalmakat kerestek a sötétben.

A kezdeményezés mintáját Szolnokon már korábban bevezették, és ott hosszabb ideje sikeresen működik.

Mit szólnak ehhez a szülők?

A téma kapcsán lapunk a baranyai édesanyák véleményére is kíváncsi volt: örülnének-e, ha több pécsi óvoda is bevezetné ezt az újítást?

A válaszok megosztóra sikeredtek, volt, aki szerint ez egy pozitív kezdeményezés, ugyanakkor akadtak olyanok is, akik nem tudnák elképzelni, hogy a kisgyermekük ne otthon töltse az éjszakát. 

A kisfiam gyakran többször is felébred az éjszaka közepén, el sem tudom képzelni, hogy mi lenne, ha nem lennék ott mellette, ha valamitől megriad. Akinek teher a gyermeke, annak korábban kellett volna gondolkodnia − én nem tudnék nyugodtan szórakozni úgy, hogy közben ő az óvodában tölti az éjszakát

 − mondta el olvasónk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu