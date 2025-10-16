október 16., csütörtök

Ettől az elektromos autó töltőtől tényleg égnek állhat a hajunk

Címkék#modell#Renault#elektromobilitás#Mercedes

Alig 20 perc alatt akkora töltést ad, mint egy lórúgás. Az új pécsi elektromos autó töltőállomás nemcsak egy márkának szól.

Bóka Máté Ciprián

Pécs újabb mérföldkőhöz érkezett az elektromobilitás terén: október 17-én hivatalosan is átadják Magyarország első V4-es Tesla Supercharger töltőállomását a Makay úton lévő Shopland bevásárlópark területén. Az új pécsi elektromos autó töltőállomás ugyanakkor nemcsak egyetlen márkát szolgál majd ki. 

Az elektromos autó töltő a Tesla gyártmánya, de más autóra is jó
Ez az elektromos autó töltő nem csupán az amerikai márkának segít. Fotó: Freepik

Ez az elektromos autó töltő kombinált rendszerű

A legújabb generációs gyorstöltők immár nem kizárólag Teslák számára elérhetők – minden, úgynevezett CCS-csatlakozóval (Combined Charging Systemmel, azaz kombinált töltőrendszerrel) rendelkező elektromos autó kompatibilis a rendszerrel. Így például a Volkswagen, BMW, Hyundai, Kia, Mercedes, Ford vagy Renault modelljeinek tulajdonosai is használhatják az új elektromos autó töltőállomást.

Egy rövid vásárlás elég a Tesla töltőnek

Az új pécsi töltőhelyszínen nyolc darab, egyenként akár 250 kW teljesítményű töltőoszlop áll rendelkezésre. Ezek jelenleg az ország leggyorsabb töltési lehetőségei közé tartoznak. Egy átlagos Tesla akkumulátor 10%-ról 80%-ra akár 20–25 perc alatt feltölthető, de más márkák autói is hasonló idő alatt jelentős hatótávhoz juthatnak.

A V4-es Supercharger egyik nagy előnye a megnövelt hosszúságú töltőkábel, amely kényelmesebb parkolást és egyszerűbb csatlakozást tesz lehetővé a különböző típusú járművek esetében. A töltés a Tesla mobilalkalmazáson keresztül indítható, akár egyszerű bankkártyás regisztrációval is.

A projekt a Tesla, a Shopper Park Plus és az Adventum Group együttműködésének eredményeként valósult meg. A kezdeményezés egy regionális fejlesztési program része, amely célul tűzte ki, hogy Közép-Európa-szerte gyors, megbízható és sűrű töltőinfrastruktúra segítse az elektromos járművek elterjedését.

 

