1 órája
Ettől az elektromos autó töltőtől tényleg égnek állhat a hajunk
Alig 20 perc alatt akkora töltést ad, mint egy lórúgás. Az új pécsi elektromos autó töltőállomás nemcsak egy márkának szól.
Pécs újabb mérföldkőhöz érkezett az elektromobilitás terén: október 17-én hivatalosan is átadják Magyarország első V4-es Tesla Supercharger töltőállomását a Makay úton lévő Shopland bevásárlópark területén. Az új pécsi elektromos autó töltőállomás ugyanakkor nemcsak egyetlen márkát szolgál majd ki.
Ez az elektromos autó töltő kombinált rendszerű
A legújabb generációs gyorstöltők immár nem kizárólag Teslák számára elérhetők – minden, úgynevezett CCS-csatlakozóval (Combined Charging Systemmel, azaz kombinált töltőrendszerrel) rendelkező elektromos autó kompatibilis a rendszerrel. Így például a Volkswagen, BMW, Hyundai, Kia, Mercedes, Ford vagy Renault modelljeinek tulajdonosai is használhatják az új elektromos autó töltőállomást.
Egy rövid vásárlás elég a Tesla töltőnek
Az új pécsi töltőhelyszínen nyolc darab, egyenként akár 250 kW teljesítményű töltőoszlop áll rendelkezésre. Ezek jelenleg az ország leggyorsabb töltési lehetőségei közé tartoznak. Egy átlagos Tesla akkumulátor 10%-ról 80%-ra akár 20–25 perc alatt feltölthető, de más márkák autói is hasonló idő alatt jelentős hatótávhoz juthatnak.
A V4-es Supercharger egyik nagy előnye a megnövelt hosszúságú töltőkábel, amely kényelmesebb parkolást és egyszerűbb csatlakozást tesz lehetővé a különböző típusú járművek esetében. A töltés a Tesla mobilalkalmazáson keresztül indítható, akár egyszerű bankkártyás regisztrációval is.
A projekt a Tesla, a Shopper Park Plus és az Adventum Group együttműködésének eredményeként valósult meg. A kezdeményezés egy regionális fejlesztési program része, amely célul tűzte ki, hogy Közép-Európa-szerte gyors, megbízható és sűrű töltőinfrastruktúra segítse az elektromos járművek elterjedését.