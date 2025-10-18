Erre kevesen gondoltak: baj van az elektromos rollerekkel!

Megnőtt az elektromos rollerekkel kapcsolatos fogyasztó kifogások száma az utóbbi időszakban, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének tapasztalatai szerint. A kereskedők újabban sorra arról tájékoztatják a vásárlókat, hogy az elektromos rollerekre szerintük nem vonatkozik a kötelező jótállásról szóló rendelet, mert az csak gyerekjáték. Így nem is akarják a vételártól függő 2 vagy 3 éves jótállást vállalni. A szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabály melléklete a rollert, az elektromos rollert, a játék elektromos rollert kifejezetten nevesíti, így egyértelműen jár rá a jogszabály szerinti kötelező jótállás.

Az elektromos rollerek miatt egyre több a fogyasztói panasz

Az elektromos rollerek jótállásával kapcsolatos vitákban is segít a békéltető testület

Ha a vitát nem sikerül rendezni a kereskedővel, akkor a békéltető testületekhez fordulhatnak a fogyasztók.

A békéltető testületi eljárásokkal kapcsolatban a Baranya Vármegyei Fogyasztóvédelmi Egyesület arra hívja fel a figyelmet, hogy a törvényi változások miatt a békéltető testületi eljárásokban kártérítési igények is elbírálhatóak, azaz nemcsak hibás termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos vitákban járhat el a testület, hanem akkor is, ha például az áramszolgáltató hibája miatt áramingadozás történik, és emiatt tönkremegy egy háztartási eszköz. Ilyen esetben a fogyasztó a szükséges bizonyítékok bemutatásával a javítás vagy csere költségét a békéltető testület előtt is érvényesítheti – bírósági eljárás nélkül.

Változás, hogy 250 ezer forintra emelkedik a kötelezéssel elbírálható ügyek értékhatára - ez azt jelenti, hogy ha a fogyasztó kérelme megalapozott, de a felek nem tudnak egyezségre jutni, a testület 250 ezer forintig terjedő ügyekben kötelezheti a vállalkozást a fogyasztói igény teljesítésére.

Újítás az is, hogy mikro-, kis és középvállalkozás is lehet kérelmező a testületi eljárásban, azaz vállalkozások is fordulhatnak békéltető testülethez kellékszavatossági, jótállási jogokkal, amennyiben szakmai tevékenységi körükön kívül vesznek például egy terméket.



