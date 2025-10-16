Vigyázat! Életveszélyes és furcsa dolgokra bukkantunk Pécs belvárosában (VIDEÓ)

Olvasónk jelezte, hogy a pécsi Perczel Miklós utcában, közvetlenül a Pécsi Nemzeti Színház déli oldalával szemben, hetek óta egy nagyméretű hulladékkonténer foglalja el a teljes járdát. A körülbelül egy köbméteres tároló miatt a gyalogosok csak az úttestre lelépve tudnak közlekedni, ami kifejezetten balesetveszélyes, különösen, mivel a színház oldalán halszálkás parkolásban állnak az autók, így az úttest eleve szűk, járda pedig nincs is azon az oldalon. A helyszínen nincs semmilyen figyelmeztető tábla vagy elkerített gyalogos útvonal, ezért sokan csak az utolsó pillanatban észlelik az akadályt, az életveszély Pécs városában szinte már együtt jár a konténerekkel.

Életveszély Pécs központjában egy újabb konténer miatt

A konténerbe kommunális, papír- és műanyaghulladék is kerül, ám nem világos, milyen engedély alapján helyezték ki, és milyen célból használják, hiszen építkezésnek, bontási munkálatoknak nyoma sincs. Ráadásul a tároló már közel másfél hónapja ott áll, látható előrelépés nélkül – hacsak nem az, hogy a szemét időnként eltűnik a konténerből.

Ezért megkerestük a Pécsi Közterület-Felügyeletet, a pécsi rendőrséget is, hátha felvilágosítást tudnak adni az ügyről, valamint a Biokom Nkft. válaszára is várunk, hiszen hulladékkezelési kérdés is felmerült. Amint válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Nem először alakul ki életveszély Pécsen konténer miatt

Két héttel ezelőtt a Rákóczi úton történt hasonló eset, ahol szintén a járdára került egy konténer, ám ott legalább felújítás zajlott, ami ideiglenesen indokolta a korlátozást. A Perczel utcai helyzet azonban sem építkezéssel, sem más látható munkával nem magyarázható, miközben a gyalogosok nap mint nap életveszélyes helyzeteknek vannak kitéve.

Erre kell használati engedély

A Biokom Nkft. honlapján is elérhető jogszabály szerint közterület-használati engedély szükséges különösen építési tevékenységgel, árusítással, vendéglátással, reklámelhelyezéssel, valamint konténer kihelyezésével összefüggő használathoz, kivéve a közterület-fenntartási, köztisztasági, továbbá a hulladékkezelési közszolgáltatáshoz kapcsolódó konténerkihelyezést. A konténereket a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a burkolatban, vagy a közterület egyéb tartozékában sérülést, vagy más kárt ne okozzon. Ugyanakkor ebben a jogszabályban nem térnek ki arra, hogy a közlekedés akadályoztatása milyen mértékű lehet.